Djokovic Bautista Agut streaming live e diretta tv: dove vedere la semifinale di Wimbledon 2019

DJOKOVIC BAUTISTA AGUT STREAMING TV – Oggi, venerdì 12 luglio 2019, va in scena la sfida tra Djokovic e Bautista, valida per le semifinali di Wimbledon 2019, il torneo di tennis su erba più famoso del mondo. L’inizio del match è previsto sul campo centrale per le ore 14 (orario indicativo).

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

Dove vedere la partita tra Djokovic e Bautista Agut in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Djokovic Bautista Agut streaming live: dove vedere la partita di Wimbledon 2019 in tv

Il torneo di Wimbledon 2019 in Italia sarà trasmesso da Sky Sport tramite ben 6 canali, dal 251 al 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione live. Il canale princiapale, quello in cui verranno trasmesse le partite più importanti, sarà Sky Sport Uno.

La sfida tra Djokovic e Bautista Agut andrà quindi in onda su SKY SPORT UNO (canale 251) a partire dalle ore 14 (orario indicativo).

È possibile seguire il torneo di Wimbledon anche su Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon (canale 205, fino al 14 luglio interamente dedicato 24 ore su 24 ai “Championships”). Infine, il mosaico interattivo, con tutti i 6 canali dedicati.

IL TABELLONE FEMMINILE

IL TABELLONE MASCHILE

Djokovic Bautista Agut live: dove vedere la partita del torneo di Tennis in diretta streaming

Dove vedere la sfida di Wimbledon 2019 tra Djokovic e Bautista Agut in live streaming? La partita e gli approfondimenti saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGO che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite tablet, smartphone e pc.

CURIOSITÀ e STATISTICHE

Per Bautista Agut si tratta della prima semifinale Slam in carriera. Sono 10 i precedenti, con Djokovic che conduce 7-3 ma con l’iberico che si è imposto negli ultimi due datati 2019 (Doha e Miami).