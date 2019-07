Chiara Ferragni si trova a Tokyo per lavoro, ma stavolta ha deciso di portare con sé anche il marito Fedez e il piccolo Leone, protagonista di una foto sul letto pubblicata dalla fashion blogger su Instagram.

Nella foto si vede Chiara Ferragni sul letto insieme al figlio Leone sospeso in aria e retto dai piedi e dalle braccia della madre. Uno scatto dolcissimo che in poche ore ha incassato migliaia e migliaia di like.

Ad accompagnare la foto, una didascalia semplice che racchiude tutto l’amore di una mamma per il figlio: “Dopo una giornata a girare”. Dopo una giornata a girare per il misterioso show statunitense a cui la fashion blogger ha accennato nelle sue stories, senza scendere nei particolari ancora, l’influencer di Cremona trova tempo e forze di dedicarsi al figlio.

La foto di Chiara Ferragni sul letto con Leone ha emozionato tanti followers, che sotto allo scatto hanno lasciato decine e decine di commenti di affetto. “Stupendo, la tua fotocopia.. Sprigiona serenità e felicità da tutte le parti.. Siete una bellissima coppia e dei genitori fantastici, il vostro bimbo è fortunato”, scrive qualcuno. “Sono innamorata di Leo!”, si legge in un altro commento. “Siete bellissimi e tu sei una mamma splendida”, scrive un altro utente.

In tanti, però, si focalizzano su alcuni dettagli della foto. Alcuni followers concentrano la loro attenzione sulla lingua della Ferragni: “La lingua…che paura”, scrive qualcuno. “La Lingua della Ferra #guinnessworldrecords”, si legge in un altro commento. E ancora: “Oh mio Dio che lingua Hahaha Devo dire che abbastanza grossina”; “Chi lingua lunga Chiara 😂”.

Qualcuno va oltre e, al di là della lingua, torna a puntare i riflettori sull’altro “problema” di Chiara Ferragni: i piedi, da sempre presi di mira dagli haters della fashion blogger. “Lingua + Piedi = Combo letale…”, scrive un utente. “Ma quanto sono brutti i tuoi piedi…”, si legge ancora.

