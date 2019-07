Belen e Stefano De Martino continuano a essere una delle coppie più chiacchierate di sempre e quella foto osé pubblicata su Instagram non fa che alimentarle. Sui social, come sulle copertine dei giornali di gossip, il loro amore ritrovato catalizza l’attenzione di tanti.

La showgirl argentina e il ballerino stanno trascorrendo qualche giorno di relax alle Baleari e non perdono occasione per pubblicare sui social testimonianze del loro amore folle e rinato dopo la rottura che li aveva visti separati per qualche tempo.

Belen Rodriguez posta una foto sexy sui social ma i fan notano un dettaglio: “Che orrore”

Belen l’11 luglio ha postato sui social una foto al tramonto, in barca, con il suo Stefano. I due sono sul bordo dell’imbarcazione, il mare e il cielo sereno alle loro spalle. Un qudretto che non a tutti è sembrato romanticissimo. In molti, infatti, hanno fatto notare alla showgirl come la posa assunta dai due non fosse esattamente elegante.

Belen e Stefano De Martino nella foto appaiono avvinghiati in una posa un po’ osé per qualcuno.

E così lo scatto della showgirl argentina riceve migliaia e migliaia di like e commenti di apprezzamento, ma non mancano quegli utenti che sottolineano quanto sia poco fine quella scena. “facendo un altro figlio”, si legge in un commento.”Ma che è? Il kamasutra in barca?”, chiede un utente. “Volete farci vedere anche come concepite il secondo figlio? Non vorrei sembrare antiquato ma un po’ di decenza e pudore”, si legge ancora sotto la foto.

E ancora: “Va bene tutto… Ma certe provocazioni vanno lasciate lì… Nel bellissimo mondo dei fatti vostri…”; “Santiiii! Qui parte la sorellina”; “Ah vedo che avete deciso di fare il secondo”. Insomma, pare proprio che non tutti abbiano apprezzato lo sforzo di Belen di pubblicare una foto romantica, tanto che accanto allo scatto lei scrive le loro iniziali “SB”, accompagnate da un cuore. Ma si sa, il romanticismo è per pochi.

