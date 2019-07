🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 11 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Don Matteo | Riviera | Un’estate fa | Moonlight

ASCOLTI TV 11 LUGLIO 2019 GIOVEDI – Nuova giornata per sapere chi si è aggiudicato gli ascolti più alti nella serata televisiva di ieri, 11 luglio 2019. Anche se d’estate non ci attendiamo grandi numeri in quanto a share da nessuna rete, ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Anzi, sui piccoli schermi continuiamo a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Ieri ad esempio sono andati in onda su Rai 1 le repliche di due episodi dell’11esima stagione di Don Matteo, il sacerdote-detective più amato dagli italiani e che ha sempre assicurato ottimi ascolti all’azienda televisiva di Viale Mazzini. Su Canale 5, invece, andava in onda l’ultima puntata di Riviera, la serie che ha fatto compagnia ai telespettatori per tre settimane in questo caldo mese di luglio.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di giovedì 11 luglio 2019?

Ascolti tv | 11 luglio 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Come sempre ottimi ascolti per Don Matteo, che nella serata di giovedì 11 luglio ha fatto guadagnare a Rai 1 uno share del 13.6% con 2.231.000 spettatori davanti allo schermo a seguire i casi del sacerdote-detective.

Ascolti decisamente più bassi per Canale 5 che con Riviera ha raccolto 1.287.000 spettatori pari al 9% di share.

Tornando alla Rai, l’ultima puntata di Un’Estate Fa è stata seguita da soli 690.000 spettatori (4.1% di share), mentre Rai 3 ha visto ascolti molto più alti della media grazie alla messa in onda del film premio Oscar Moonlight che è stato visto da 1.044.000 spettatori (5.9% di share). Su Italia 1 invece Chicago P.D. lo hanno guardato in 1.021.000 spettatori (6.3%).

Su Rete4 il programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal Coro, ha catturato un pubblico di 1.254.000 spettatori (8.6% di share). Su La7 In Onda ha invece totalizzato 797.000 spettatori (4.7% di share).

Su TV8 il film Ghost Rider ha interessato 367.000 spettatori pari al 2.2% di share, mentre sul Nove Tutta la Verità è stato seguito da 266.000 spettatori (1.5%).

Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Per quanto riguarda la fascia di access prime time, invece, Techetechetè su Rai 1 ha fatto come sempre il pieno di ascolti ottenendo 3.338.000 spettatori e il 18% di share.

Canale 5 con Paperissima Sprint si ferma invece a 2.732.000 spettatori (14.9% di share). Su Rai2 Tg2 Post è stato seguito da 734.000 spettatori (3.9% di share), mentre su Italia1 CSI ha totalizzato 719.000 spettatori (4%).

Rai3 con Vox Populi ha poi interessato 832.000 spettatori (4.8%), mentre su Rete4 Stasera Italia ne ha coinvolti 977.000 (5.6%) nella prima parte e 1.270.000 (6.8%) nella seconda.

In Onda su La7 è stato seguito da 1.133.000 spettatori (6.1%), 4 Ristoranti su Tv8 da 513.000 (2.8% di share) e, infine, Cucine da Incubo sul Nove da 196.000 spettatori (1.1% di share).

Gli ascolti di mercoledì 10 luglio 2019