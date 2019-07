Anziano carrozzina Tangenziale – Un 90enne è stato sorpreso a bordo della sua carrozzina elettrica sulla Tangenziale di Milano lo scorso giovedì mattina.

L’arzillo anziano è stato notato da alcuni automobilisti dopo lo svincolo di Nova Milanese mentre percorreva diversi chilometri lungo la corsia di emergenza.

Per fortuna non ci sono state conseguenze e l’uomo è stato tratto in salvo dagli agenti della polizia stradale di San Donato Milanese che l’hanno sorpreso tra tra le uscite di Paderno e Cinisello Balsamo.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano si sarebbe smarrito per poi imboccare, per errore, la Tangenziale Nord intorno alle ore 11 dell’11 luglio.

Una volta recuperato dalla pattuglia della Polstrada, diretti da Pasquale Mastrocinque, il 90enne è stato rassicurato e portato a casa a Cinisello Balsamo dove vive insieme alla badante come riportato da “Monza Today“.

Sono stati attimi di terrore per l’uomo, ex maratoneta, e gli automobilisti che si sono imbattuti nell’inusuale mezzo di trasporto su una strada extraurbana. Una disavventura a lieto fine ma che sarebbe potuta costare molto cara non solo al 90enne ma anche alle altre persone.

