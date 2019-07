La sorella di Angela Nasti risponde agli insulti degli haters per la relazione con Bonifazi.

Angela Nasti è al settimo cielo. E potrebbe c’entrare un certo calciatore. A confessarlo è lei stessa, che nell’ultima foto su Instagram, oltre al corpo mozzafiato sfoggia anche un sorriso smagliante. “Sono così felice”, scrive semplicemente la giovane influencer. Ma la felicità, si sa, suscita invidie e gelosie, soprattutto quando c’entra l’amore.

“Ti sei scelta un fidanzato con i soldi”: Angela Nasti insultata dai follower per la sua nuova relazione

La gioia dell’ex reginetta di Uomini e Donne potrebbe infatti avere a che fare con il bel Kevin Bonifazi, difensore del Torino. La nuova relazione di Angela Nasti con il calciatore non convince moltissimi fan, che hanno violentemente attaccato l’influencer, criticandola per il suo presunto opportunismo. Ma a prendere le difese di Angela è la sorella Chiara, anche lei attivissima sui social.

La sorella di Angela Nasti risponde agli insulti degli haters.

Fra le critiche all’ultima foto di Angela Nasti troviamo: “C’hai messo dei mesi per trovare il fidanzato e dopo un paio di giorni vi lasciate. Adesso dopo una settimana, ti sei fidanzata”.

Giulia De Lellis e Iannone, la vacanza in famiglia scatena la bufera sui social

“Ci credo [che sei felice, ndr.] con i soldi che ha il fidanzato… Chi non sarebbe felice… Alessio era troppo povero per te”, ha scritto un altro utente facendo riferimento alla relazione di Angela Nasti con Alessio Campoli, con il quale era uscita dallo studio di Uomini e Donne. A telecamere spente, però, la relazione è naufragata dopo appena due settimane. E la giovane influencer non ci ha messo molto a consolarsi fra le braccia di Bonifazi.

I commenti al vetriolo si moltiplicano sugli stessi toni: “Hai preso per il c**o la redazione e Alessio. Ora goditi il business e i soldi del calciatore… almeno fino a che ti seguono!”.

Dopo la Regina Elisabetta, anche gli amici. Ecco come Meghan Markle ha fatto “terra bruciata” intorno a Harry

Di fronte a tante critiche, arriva, puntuale, il commento della sorella di Angela, Chiara Nasti, che difende a spada tratta la parente senza mancare di fare una precisazione: “Te lo meriti cucciola mia. Ps: Vi ricordo che possiamo mantenerci perfettamente da sole, forse non vi è chiaro”.

Fedez assalito dai fan a Tokyo: ecco perché il cantante è famoso in Giappone