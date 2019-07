Un volo Ryanair da Manchester a Zara si è trasformato in un vero e proprio incubo per i passeggeri a bordo, che si sono ritrovati a dover sopportare un gruppo di almeno 30 ragazzi ubriachi.

Questi ultimi, di diverse nazionalità, hanno urlato e vomitato per tutta la durata del volo, di circa tre ore e mezzo, disturbando l’equipaggio e creando disagio, lamentele e imbarazzo.

Già prima dell’imbarco il personale Ryanair aveva riscontrato diverse difficoltà nel far salire a bordo il gruppo di ragazzi, e il caos generato dal loro stato di ebrezza aveva fatto ritardare il decollo.

In un video, condiviso da una ragazza che si trovava sul volo insieme al suo compagno, si vedono i passeggeri ubriachi vomitare nel corridoio, cantare e schiamazzare, così tanto da costringere il personale di bordo a chiamare la polizia, che ha poi accolto i passeggeri ubriachi subito dopo l’atterraggio. Tre di questi sono stati arrestati.

Il gruppo di ragazzi era diretto a un festival musicale in Croazia.

La testimonianza di Anita

Anita, 24 anni, era seduta insieme al suo fidanzato proprio in mezzo al gruppo, e si stava dirigendo in Croazia per una vacanza di due settimane. Ha detto che essere su quel volo Ryanair è stato come “essere in un night club ma senza la musica”.

“È stato il volo peggiore della mia vita”, continua Anita. “Erano chiaramente ubriachi anche prima dell’imbarco, ma li è stato permesso di salire. Erano incontrollabili, nessuno riusciva a calmarli. Una situazione del tutto inaccettabile, in pratica era come se fossero in una festa sull’aereo. Erano animali”, dichiara la ragazza.

Un portavoce di Ryanair ha detto: “L’equipaggio di questo volo da Manchester a Zara ha chiesto l’assistenza della polizia all’arrivo, dopo che un certo numero di passeggeri è diventato molesto. L’aereo è atterrato normalmente e la polizia ha allontanato gli individui. La sicurazza ed il comfort dei nostri clienti, dell’equipaggio e dell’aeromobile sono la nostra priorità”.

