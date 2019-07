Valeria Marini, tuffo nella fontana di Piazza di Spagna. Ma niente multa

Valeria Marini | Piazza di Spagna | Tuffo fontana | Nuova canzone

Baci stellari. E poi il tuffo nella fontana della Barcaccia, nel cuore di piazza di Spagna. Con tanto di tacchi a spillo e vestito fluo. Valeria Marini compie un gesto (che sicuramente non va emulato) inconsueto che riporta alla mente quello che fece la scorsa estate Aida Nizar.

L’ex gieffina di origini spagnole si tuffò in una fontana romana, in piena notte, prendendo poi una multa dalla Polizia municipale di circa 400 euro. Storia ben diversa per Valeria Marini, che è alle prese con un videoclip per la sua nuova canzone. Sarà intitolata “Me gusta”, ritmo reggeton, e ha incuriosito i fan. Si tratta della prima canzone in spagnolo di Valeria Marini, che debutterà tra pochi giorni con questo singolo all’Amnesia di Ibiza (dove fino allo scorso anno ci sono stati Vacchi e Paris Hilton nel corso dello storico schiuma party).

Dallo staff della Marini ci confermano: “Avevamo l’autorizzazione per girare il videoclip della nuova canzone, che uscirà a breve, quindi per fare quel tipo di immagini”.

La stella bionda del Bagaglino con questo fuoriprogramma ha monopolizzato sui social un caldo pomeriggio di luglio. Nella gremita piazza di Spagna molti turisti hanno iniziato a fare video e Instagram Stories non capendo, inizialmente, cosa stessa accadendo.

Valeria Marini | La partecipazione a Temptation island Vip

Esattamente lo scorso anno di questi tempi, la Marini stava per iniziare la sua nuova avventura a Temptation island vip con il suo (ormai ex) fidanzato Patrick Baldassarri, proprietario del Bagno Paparazzi a Milano Marittima.

Dopo dodici mesi, Valeria torna in pista con un nuovo progetto. Stavolta musicale, visto che il bagno nella fontana è stato organizzato per girare un videoclip del nuovo tormentone estivo. E tutto ha già il sapore del successo. Un bagno di successo per lei.

Chi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini, di 20 anni più giovane di lei

Pare, invece, che il mese scorso la Marini abbia incontrato una sua amica di vecchia data, Pamela Prati. Le voci sulla loro rivalità non si sono mai placate, un po’ come è avvenuto per la Lollo e la Loren o per Coppi e Bartali.

Ma le dirette interessate hanno prontamente smentito. Dopo il caso Caltagirone, che ha monopolizzato i talk in tv per diversi mesi, la Marini e la Prati sono state avvistate in barca assieme. L’amicizia vince sempre.

Valeria Marini difende Pamela Prati: “Io sto con Pamela, è vittima di qualcuno”