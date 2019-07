Valentina Ferragni Guida Giappone | Cosa vedere | Vacanza | Mete | Città

Se state ancora pianificando le vacanze e siete a corto di idee, il Giappone potrebbe essere una buona meta.

A consigliare un viaggio nel Paese asiatico è Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che sul blog che ha reso famoso la fashion blogger, “The Blonde Salad”, dispensa suggerimenti sui luoghi da visitare in Giappone dopo la sua permanenza di dieci giorni nel Paese.

Come spiegano gli autori del blog, Valentina Ferragni ha regalato un viaggo in Giappone al fidanzato Luca per il suo compleanno.

E subito dopo ha creato una piccola guida di viaggio: il Giappone in dieci giorni e cinque città.

Valentina elenca le città da visitare e i luoghi imperdibili da scoprire per ogni meta, a partire dalla capitale Tokyo.

Valentina Ferragni guida in Giappone | Tokyo

“Una cosa l’abbiamo capita ancora prima di partire: per strutturare nel miglior modo un viaggio in Giappone, bisogna assolutamente partire dalla capitale Tokyo”, scrivono gli autori del blog sulla base dei suggerimenti di Valentina.

Nel quartiere di Harajuku “si trova l’introvabile”. Ferragni racconta che la via principale è piena di negozi che vendono di tutto: da abbigliamento particolare a gadget inusuali.

Chissà se avrà acquistato qualche souvenir per la sorella per le strade di Harajuku.

“Non perdetevi lo zucchero filato rosa, buonissimo e acchiappa like: lo potete gustare nel vicino parco Shinjuku dove troverete i fiori tra i più particolari della città. Mettetevi in agenda una scampagnata sul monte Fuji (sperando che non ci sia la nebbia come è successo a Vale e Luca)”, si legge nella guida.

E poi consiglia di andare a Shibuya, dove si vive la movida giovane giapponese, e dove si trova la statua di Hachiko, il celebre cane dalla cui storia è stato tratto il film con Richard Gere “Hachiko, il tuo migliore amico”.

Valentina Ferragni guida in Giappone | Takayama

Valentina Ferragni suggerisce poi di partire alla volta di Takayama.

“Questa città è molto piccola ma molto bella e particolare. Oltre al fatto che ha un centro storico molto popolato e pieno di negozietti caratteristici, la vera cosa da provare sono i ryokan”.

I ryokan sono degli alberghi tradizionali giapponesi che risalgono a circa 4 secoli fa. “Solitamente è tutto fatto in legno, si mangia seduti a terra, le porte sono scorrevoli e i letti (futon), vengono sistemati dopo la cena, disponendo materassini, coperte e cuscini sul pavimento. Questo sì che significa vivere da local giapponese!”, scrive la guida.

Valentina Ferragni guida in Giappone | Nara

Dopo Takayama, una buona idea è quella di visitare Nara, città storica e antica capitale del Giappone. È qui che si trova il Todaiji, principale luogo di culto del Paese e sito d’interesse anche per i turisti. All’interno del tempio si trova una delle più grandi statue del Buddha esistenti al mondo.

Lasciata la città di Nara, imperdibile è la visita di Kyoto, dove “a ogni angolo di strada si trova un tempio oppure dei giardini profumati di fiori rosa”. Le cose da fare in città sono così tante che serve una lista: Kinkaku, uno dei templi più famosi del Giappone, il cosiddetto Padiglione d’Oro, che si trova sulle sponde di un fiume; il castello Nijo-jo eletto patrimonio dell’Unesco e residenza imperiale, e il Tenryū-ji, un tempio voluto da un imperatore che ha un giardino enorme di fianco.

Valentina Ferragni guida in Giappone | Shirakawago

E per concludere il viaggio nipponico, Valentina Ferragni consiglia di recarsi a Shirakawago. “Non è una città ma un villaggio tipico giapponese dove tutto sembra rimasto invariato nel tempo. A dirla tutta non c’è un monumento oppure una cosa da vedere in particolare: l’unicità di questo posto sta nel meraviglioso paesaggio composto da case con il tetto a capanna fatto di paglia”, si legge nella mini guida, per cui Shirakawago è “proprio un fantastico modo per concludere il viaggio alla scoperta del Giappone”.

Valentina Ferragni guida in Giappone | Le immagini del viaggio



