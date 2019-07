Un’estate fa: le anticipazioni della seconda puntata del programma di Pupo

Un’estate fa anticipazioni | Seconda puntata | Oggi 11 luglio | Canzoni

UN’ESTATE FA ANTICIPAZIONI – Oggi, giovedì 11 luglio 2019, va in onda su Rai 2 la seconda puntata di Un’estate fa, il nuovo programma dedicato alla musica condotto da Pupo e Diana Del Bufalo.

L’inedita coppia di conduttori attraverserà il mondo della musica ripescando i tormentoni estivi che hanno segnato intere generazioni d’italiani, partendo dagli anni ’60 per poi arrivare ai giorni nostri.

Tutto quello che c’è da sapere su Un’estate fa

A bordo di una decapottabile d’epoca, i due parleranno di tantissimi artisti e ne intervisteranno tanti altri. Ma quali sono le anticipazioni sulla seconda puntata del programma? Quali saranno gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

La seconda puntata di Un’estate fa vedrà i due conduttori viaggiare su un auto più moderna e parlare di canzoni diventatate tormentoni come “Dammi tre parole”, “La Flaca” e anche “Despacito”.

Di quali cantanti si parlerà? Ecco alcuni nomi: Gianna Nannini, 883, Alanis Morissette, Fabio Rovazzi, Giusy Ferreri, Loredana Bertè, J-ax, Irama, The Giornalisti, Takagi E Ketra, Baby K, Emis Killa, Fedez, Jannifer Lopez, Pitbull, Lady Gaga, Paola e Chiara, Valeria Rosso e Ricky Martin.

Inoltre, Pupo e Diana Del Bufalo intervisteranno diversi cantanti e volti del settore musicale come Piotta, Frankie Hi Nrg, Jocelyn, The Pills, Andrea Delogu, Eleonora Daniele, 2black, Simona Ventura, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e altri ancora.

Un’estate fa va in onda con la seconda puntata questa sera, giovedì 11 luglio 2019, alle ore 21:20 su Rai 2.

Dove vedere in tv e streaming Un’estate fa