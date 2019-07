Twitter down: “Tutto tornerà presto alla normalità”

Twitter down oggi 11 luglio 2019 – Quando Instagram o Facebook sono down, ad avvisare gli utenti che questi social non funzionano ci pensa Twitter. Ma questa volta è il social dei cinguettii ad avere problemi tecnici.

Su Twitter poco dopo le 21 di giovedì 11 luglio è comparsa la schermata che avvisa gli utenti del disservizio.

“Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità”.

Notizia in aggiornamento