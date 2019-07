🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Riviera | Terza puntata | Finale |11 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 RIVIERA – Questa sera va in onda la terza e ultima puntata di Riviera, la nuova serie televisiva che ha animato per tre settimane il palinsesto estivo di casa Mediaset.

Arrivata in televisione in prima serata prendendo il posto di Barbara D’Urso e poi slittata al giovedì per fare posto a un’altra serie (Manifest), Riviera racconta della vita di Georgina, una donna abituata al lusso costretta a ridimensionare la propria realtà a causa delle menzogne del marito ormai defunto.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Il marito, Constantine Clios, è morto mentre era a bordo di uno yacht in seguito a un’esplosione. Con sé, Constantine ha portato gran parte dei suoi segreti ma alcuni sono rimasti a galla e hanno sommerso la famiglia Clios, in primis Georgina.

Vediamo cosa succederà nell’ultima puntata in onda giovedì 11 luglio 2019.

Le anticipazioni della terza puntata di Riviera

Cosa c’è questa sera in tv

Stasera in tv Canale 5 | Riviera | Anticipazioni

Questa sera andrà in onda la terza e ultima puntata di Riviera. La serie televisiva ha visto come protagonista la bella Georgina alle prese con i misteri di suo marito.

Nella puntata di questa sera, divisa in quattro parti, vedremo Georgina lottare per difendere la sua famiglia. Nella puntata numero 7, Jukes tenterà di gettarle addosso la responsabilità degli errori di suo marito, ma non ci riuscirà. Nell’ottava puntata, con Jukes fuori dai giochi, la famiglia Clios sembra poter respirare finché uno sconosciuto non si avvicinerà a Georgina per chiederle di un oggetto misterioso.

La trama completa della terza puntata

Nella puntata nove Christos verrà rapito e Georgina dovrà unire le forze con la disprezzata Irina per ritrovarlo perché la famiglia viene prima di tutto. Nell’ultima parte della puntata, vedremo Georgina mettere in salvo i Clios e lanciarsi a capofitto nell’avventura per mettere fine a quell’incubo, prima che qualche altro della famiglia rimarrà ucciso.

Riviera vi aspetta questa sera, 11 luglio 2019, in prima serata (ore 21:25) su Canale 5.

Dove vedere in streaming la terza puntata