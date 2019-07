“Tua figlia malata è inquietante”: la moglie di Paolo Bonolis smaschera l’hater e pubblica la sua foto

Sonia Bruganelli hater – Sonia Bruganelli è stata spesso al centro di critiche molto dure da parte di chi l’accusava di ostentare uno stile di vita troppo lussuoso. Ma stavolta gli haters hanno preso di mira la figlia malata, Silvia, e la moglie di Paolo Bonolis non ha potuto fare altro che rispondere duramente.

“Questo è il signor…. che dice che mia figlia Silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto”.

La moglie del popolare conduttore televisivo ha così pubblicato nome, cognome e foto profilo dell’hater che aveva criticato sua figlia giudicandola “inquietante”.

Purtroppo, come raccontato dalla Bruganelli stessa in un’intervista a “Gente”, sua figlia “appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita”.

Il botta e risposta è continuato con la risposta del commentatore che ha scritto così: “Buongiorno Sonia per quello che può valere ti pongo le mie più sentite scuse. Ma ti prego di credermi che il mio intento non era assolutamente offensivo o denigratorio. Ad ogni modo, sono inquieto e rattristato per lo spiacevole episodio”.

A seguire la replica della moglie di Bonolis: “Apprezzo le tue scuse, quando ci si mette la faccia le cose sono un po’ diverse”.

