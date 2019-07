Scamarcio Le Vibrazioni moglie cantante – L’influencer di moda Clizia Incorvaia avrebbe lasciato il marito Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni, per Riccardo Scamarcio (migliore amico di lui).

L’indiscrezione è del settimanale di gossip Oggi. Il giornalista Alberto Dandolo scrive: “Clizia Incorvaia lascia il marito Francesco Sarcina causa rovente passione per il migliore amico di lui. E chi sarebbe? Udite udite… Riccardo Scamarcio”.

Dopo tre anni di matrimonio e una figlia, la coppia è arrivata al capolinea. A rendere pubblica la rottura è Clizia Incorvaia su Instagram.

La fashion influencer, sposata con il cantante de Le Vibrazioni, ha scritto: “Ogni matrimonio vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale. Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi)ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di FAMIGLIA ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste”.

I due erano in crisi da tempo, ma a rivelare il vero motivo della rottura è stato il magazine secondo cui ci sarebbe proprio lo zampino di Riccardo Scamarcio. Lei avrebbe tradito quindi Francesco Sarcina con il migliore amico di lui.

