Riviera trama | Terza puntata | Finale | Che cosa succede 

RIVIERA TRAMA – Questa sera va in onda l’ultimo appuntamento con Riviera, la serie televisiva che ha preso il posto di Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 e che è nata dalla produzione inglese di Sky.

La prima stagione di Riviera è arrivata dapprima su Sky Atlantic e poi in chiaro su Canale 5.

Cosa aspettarsi da quest’ultimo appuntamento? Sappiamo che Georgina è completamente immersa nei misteri di suo marito, assassinato su uno yacht. Ma qual è la verità che si nasconde dietro l’enigma di Constantine Clios?

Riviera trama | Terza puntata | Cosa succede

L’ultima puntata di Riviera è divisa in quattro episodi. Il primo vede Jukes intenzionato a far ricadere i crimini di Constantine su Georgina per toglierla di mezzo, ma la famiglia Clios non si arrenderà senza aver lottato.

Nell’episodio otto, Jukes è ormai fuori dai giochi e la famiglia Clios può finalmente riprendersi. Georgina, però, non la finisce di accumulare guai. Uno sconosciuto infatti le chiederà di restituirgli un suo oggetto e la famiglia Clios dovrà stringere alleanza con l’ultima persona con cui avrebbero voluto scendere a patti.

Nella nona puntata, invece, vedremo Georgina e Robert indagare sul mistero che si cela dietro il nome di Elena. Christos nel frattempo viene rapito e questo porterà Georgina e Irina a collaborare ancora insieme. Adriana invece ha dei dubbi su Adam e non comprende perché la sua matrigna lo disprezzi così tanto. Delormes nel frattempo vuole capire chi gli sta mettendo i bastoni tra le ruote.

Nella decima e ultima puntata che conclude questo ciclo di episodi di Riviera invece vediamo Georgina immersa sempre più nel pericolo. Prima che la sua famiglia si faccia male, la donna vuole finire questa storia e così, lasciando il resto dei Clios al sicuro nella villa, si lancia in una missione kamikaze finché il passato non tornerà a bussare alla sua porta.

Riviera vi aspetta questa sera, giovedì 11 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.

