Riviera anticipazioni | Terza puntata | Finale | Giovedì 11 giugno 2019 | Canale 5

RIVIERA ANTICIPAZIONI – Giovedì 11 luglio 2019 torna in prima serata su Canale 5 Riviera, la serie televisiva britannica che vede come protagonista Julia Stiles.

Georgina, il suo personaggio, è abituata al lusso della Costa Azzurra ma, in seguito alla morte accidentale di suo marito (un miliardario interessato d’arte), la donna piomba in un incubo senza fine venendo a contatto con una realtà a lei finora sconosciuta. Chi era suo marito? Perché aveva così tanti segreti? E perché Georgina non ne conosceva neanche uno?

Vediamo quali sono le anticipazioni della nuova puntata in onda questa sera, giovedì 11 luglio 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Riviera anticipazioni | Terza puntata | Puntata 7 e 8

Questo giovedì va in onda l’ultima puntata di Riviera. Ben quattro saranno gli episodi che concluderanno questa prima stagione, vediamo di cosa parlano.

Si riparte dall’episodio 7: Jukes ha un piano e vuole incastrare Georgina dei crimini commessi da Constantine per farla finire in prigione e sbarazzarsi di lei. Peccato che non abbia tenuto in considerazione la famiglia Clios, che è abituata a lottare con le unghie e con i denti pur di scoprire la verità.

Georgina si allea con Robert, mentre Adriana e Sophie sono sempre più unite. Christos cade sempre più preda delle sue paure.

Nella puntata numero otto invece Jukes è fuori dai giochi e la famiglia Clios può tornare a respirare. Georgina però non ha smesso di finire nei guai, perché uno sconosciuto le chiederà di restituirle un oggetto. La Clios dovrà chiedere aiuto a una persona che non avrebbe mai voluto come alleata.

La trama completa dell’ultima puntata di Riviera

Riviera anticipazioni | Terza puntata | Puntata 9 e 19

Nella nona puntata, vediamo Georgina e Robert cercare una soluzione riguardo il mistero che si cela dietro il nome di Elena. Christos viene rapito e questo porterà Georgina e Irina a riavvicinarsi pur di salvare il ragazzo.

Adriana ha dei dubbi su Adam e non comprende perché la matrigna ce l’abbia tanto con lui. Delormes intanto vuole scoprire chi sta tentando di mettergli i bastoni tra le ruote.

Nella decima e ultima puntata di questa prima stagione di Riviera invece vediamo che Georgina è sempre più in difficoltà. Deve sbrigarsi prima che qualcuno della famiglia Clios possa farsi davvero male. Georgina è costretta a prendere una decisione e, rintanando la famiglia nella villa, passa all’azione.

Riviera vi aspetta questa sera, 11 luglio 2019, in prima serata su Canale 5 con l’ultima puntata.

Dove vedere in streaming la terza e ultima puntata di Riviera