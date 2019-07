Regina pianta albero – Il video della Regina Elisabetta intenta a piantare un albero da sola sta diventando virale. “Her Majesty“, a ben 93 anni, si è addirittura rifiutata di ricevere aiuto e ha preferito fare tutto in autonomia.

Cinta in un abito color fucsia, con tanto di cappellino e guanti bianchi ma stavolta senza l’immancabile borsetta, la Regina ha impugnato una pala e poi si è chinata a piantare l’albero.

Il filmato, girato all’Istituto nazionale di botanica di Cambridge, è diventato virale suscitando lo stupore e l’acclamazione dei sudditi e non solo.

La Regina, in visita in occasione del centenario della fondazione dell’ente, ha addirittura rivolto queste parole a chi si era offerto di aiutarla: “No, no: posso ancora piantare un albero da sola”.

Elisabetta II sembra proprio non tirarsi indietro davanti a nulla. Così, sotto gli occhi attenti di giornalisti e fotografi, ha stupito ancora una volta tutti.

Lo stesso piglio risolutivo del marito, il principe Filippo di Edimburgo, che, alla veneranda età di 97 anni, ancora scorazza in giro guidando da solo la macchina.

E infatti come non ricordare l’incidente in cui il duca di Edimburgo si è ribaltato con la sua Range Rover vicino la residenza reale di Sandringham, nel Norfolk.

