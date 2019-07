Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 12 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, venerdì 12 luglio 2019, segno per segno.

Cari Ariete, un week end con una marcia in più per voi. Finalmente, dopo un periodo in cui vi sentivate bloccati, qualcosa sta cambiando e le vostre porte, a livello sentimentale soprattutto, si stanno riaprendo a nuove opportunità. Prendetele al volo.

Cari Toro, sta arrivando un fine settimana in cui dovrete prestare un’attenzione in più al portafogli. Anche se ci sono tanti progetti in cantiere, forse sarebbe il caso di rimandare qualcosa e ragionare per priorità.

Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, le stelle prevedono giorni pieni di nervosismo e irritabilità. Avete una parola di rimprovero per tutti, amici e familiari, con i quali arriverete per questo motivo a più di uno scontro diretto. Cercate di mantenere il controllo della situazione e di restaurare la calma.

Cari Cancro, Venere nel vostro segno vi farà vivere dei giorni all’insegna dell’amore e del “risveglio” sentimentale. Avete bisogno di molte conferme da parte della persona che vi interessa che finalmente arriveranno. Lasciatevi travolgere da questa “onda”.

Cari Leone, le discussioni in questi giorni lasceranno il posto al benessere e alla serenità. Il vostro stato d’animo sarà quello giusto, peraltro, per incontrare nuove persone o per far riaffiorare un sentimento che avevate dimenticato di provare.

Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle di Paolo Fox prevedono che tra venerdì e domenica saranno all’insegna di qualche tensione di troppo. Ultimamente siete molto sospettosi con tutti e forse perché la vostra crisi con il partner vi sta facendo vedere tutti poco sinceri. Cambiate sguardo, oppure rischierete di inimicarvi molte persone.

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox non è il momento di rischiare troppo in amore. Ultimamente, infatti, ci sono state molte difficoltà con il partner e forse sarebbe il caso di cercare serenità, non nuovi focolai di discussioni. Anche perché questa situazione condiziona molto anche la vostra resa sul lavoro, dove ultimamente non siete più molto concentrati.

Cari Scorpione, dovreste fare molta attenzione al portafogli nei prossimi giorni. La situazione, a livello finanziario, non sembra essere delle più floride. Ma non temete: nuovi progetti in cantiere porteranno i risultati sperati e anche qualche soldino in più.

Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, dato il vostro segno di fuoco siete sempre stati dei tipi molto passionali. Una passione che mettete sia sul lavoro che nella vita privata, nei rapporti di amicizia e in quelli di amore. In questo periodo, se possibile, sarete ancora più focosi, grazie alla presenza di Giove.

Cari Capricorno, quello che volete ora è solo liberarvi dalle numerose situazioni stressanti e terminare una volta per tutte discussioni inutili. Venere, opposta al vostro segno, potrebbe però farvi farvi rimanere delusi dai comportamenti di chi, offrendovi aiuto, in realtà non ve ne sta dando affatto.

Cari amici dell’Acquario, in questo fine settimana avrete la necessità di accertarvi dei sentimenti di qualcuno. Avete iniziato a dubitare del partner, ma siete sicuri che questa insicurezza non derivi semplicemente da qualche vostra fragilità? Guardatevi dentro e datevi una risposta.

Cari amici dei Pesci, siete molto stanchi e anche se nel fine settimana che sta per arrivare vorreste fare molte cose non riuscirete ad alzarvi dal divano. Non è solo la fatica, ma anche l’apatia. Non forzatevi e fate una lunga dormita rigenerante.