Oroscopo Paolo Fox 11 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 11 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 11 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, giornata in cui potrebbero esserci delle discussioni con delle persone a voi care che vi potrebbero portare a prendere decisioni drastiche. Questo vale anche in amore, nei rapporti con il partner. Portate avanti i vostri progetti.

Cari Toro, una giornata in cui è difficile mantenere la calma. A preoccuparvi è soprattutto l’aspetto economico: attenti a non spendere oltre le vostre possibilità. Cercate di non abbattervi, d’altronde entro l’autunno tornerete a essere tra i segni al top.

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi invita ad essere più ottimisti e a guardare con fiducia alle cose che dovrete affrontare. Favoriti i nuovi incontri che potrebbero portare a sensazioni ed esperienze positive.

Giornata sottotono per il vostro segno. Forse non siete particolarmente convinti di alcune scelte che avete preso di recente. Grande importanza in questo periodo all’amore. Sul lavoro impegnatevi per ottenere i risultati sperati. Potreste dover prendere decisioni importanti.

Amici del Leone, l’oroscopo Fox di oggi prevede una giornata di forte stress, in cui sarete facilmente sotto pressione. Le discussioni sono dietro l’angolo. Mantenete la calma e fate di tutto per evitare litigi inutili.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, dovete essere ottimisti sul futuro. In particolare le stelle vedono favoriti nuovi progetti previsti per dopo l’estate. Per la giornata di oggi sono possibili dubbi sia sul lavoro che in amore: mantenete la calma.

Venite da un periodo davvero complesso, ora finalmente rialzate la testa. Siete più sicuri di voi stessi anche se forse vi sareste aspettati maggiori riconoscimenti sul lavoro per tutto quanto avete fatto.

Amici dello Scorpione, inizia per voi una fase di recupero, anche se ancora il meglio deve arrivare e vi portate dietro qualche strascico. In generale vi sentite stanchi, con tensioni specie in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, sentimenti al top in questo 11 luglio 2019, e il weekend è sempre più vicino. Approfittate per dedicarvi all’amore e alle passioni che più vi soddisfano. Se in amore siete in crisi, forse è il caso di chiudere i rapporti.

Giornata di riflessione, in cui riuscirete a liberarvi da pensieri e pesi inutili che vi portate dietro da tempo. Un discorso che vale in particolare per l’amore. Se una storia non funziona più, valutate se è il caso di portarla vai o se è meglio troncare.

Amici dell’Acquario, giornata sottotono per il vostro segno. A causarvi fastidio e preoccupazioni sono soprattutto problemi a livello lavorativo. Cercate nuovi stimoli, nuovi progetti e orizzonti che vi diano voglia di rimettervi in moto.

Una giornata quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox assolutamente positiva grazie a Luna e Venere positivi. Vi sentiti pieni di energie e fiduciosi nelle vostre possibilità, una sensazione che non provavate da tempo.

