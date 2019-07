Oroscopo di oggi 11 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 11 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 11 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 11 luglio 2019

Amici dell’Ariete, il Sole in Cancro vi permetterà di fare finalmente luce su alcune questioni sentimentali che da tempo vi tolgono il sonno. Datevi dei traguardi chiari che volete raggiungere e impegnatevi per far sì che non restino sogni nel cassetto.

Cari Toro, in amore è arrivato il momento di dare un cambio radicale alla vostra vita. Se una storia non vi soddisfa più, forse è il caso di accantonarla per sempre. In questi casi dimostratevi più razionali e meno legati alle cose di cuore.

Oroscopo di oggi 11 luglio 2019 | Gemelli

Attenzione a come vi comportate, ci vuole poco per farvi sbagliare rotta secondo l’oroscopo di oggi. Particolare cautela è necessaria soprattutto sul lavoro. Prima di accettare eventuali nuovi contratti o collaborazioni, leggete tutto nei dettagli.

Amici del Cancro, una giornata quella dell’11 luglio dominata dall’amore e dalla passione. Siete romantici come non mai: anche il vostro partner si meraviglierà per tutto questo affetto. Mantenete comunque i piedi per terra, specie se siete single.

Cari Leone, siete particolarmente gelosi e possessivi secondo l’oroscopo oggi. Attenti a non esagerare: è importante lasciare al partner i giusti spazi per esprimersi. Imparate dunque ad essere più distaccati, grazie anche all’aiuto di Mercurio nel segno.

Oroscopo di oggi 11 luglio 2019 | Vergine

Se una relazione o un rapporto interpersonale non vi soddisfa più, è il momento di tagliare i ponti definitivamente. Soprattutto se si tratta di persone poco chiare che potrebbero tramare ocntro di voi per mettervi i bastoni fra le ruote. Cautela.

Amici della Bilancia, in amore dovete prendere una decisione chiara su quella che è la strada che volete perseguire. Andare avanti per la stessa strada o ripartire da zero? Ricordatevi che in fin dei conti siete responsabili delle vostre scelte.

Cari Scorpione, avete la Luna nel segno, in trigono a Venere: perciò l’oroscopo di oggi prevede per voi una giornata all’insegna dell’eros e della passione senza freni. Approfittatene soprattutto se siete single o per ravvivare una storia in crisi.

Oroscopo di oggi 11 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, nella giornata di oggi giovedì 11 luglio siete particolarmente nervosi e fumanti. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Contate fino a dieci prima di parlare e cercate di restare calmi per evitare inutili litigi.

Amici del Capricorno, siete poco abituati ad accettare il cambiamento. Questo vi rende particolarmente rigidi e arroccati sulle vostre posizioni. Cercate invece di aprirvi maggiormente al dialogo e ad accettare anche opinioni molto diverse dalle vostre.

Cari Acquario, questa è una giornata particolarmente all’insegna della gelosia per il vostro segno. Lo dimostrate soprattutto con il partner o la persona che state conquistando, ma questo non per forza è un male.

Una giornata in cui siete passionali e caldi come non mai. Attenzione però a non rendervi ridicoli cercando di attirare a tutti i costi l’attenzione della persona che vi piace. Le cose avvengono spontaneamente.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.