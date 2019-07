Oroscopo di domani | 12 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 12 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 12 luglio 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo di domani 12 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, in questo fine settimana avrete una rinnovata energia che vi sarà utile per dirimere una serie di controversie che si sono generate nelle ultime settimane. Soprattutto le coppie in crisi, infatti, ritroveranno la pace (e la passione di un tempo). Non riuscirete a credere quanto vi stavate arrovellando sulle cose sbagliate invece di guardare a quelle giuste e, soprattutto, sane.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, qualche problemino in arrivo sotto il profilo economico e burocratico. In questo fine settimana, in effetti, avrete qualche gatta da pelare e tanti pensieri che non vi lasceranno in pace. Cercate di mantenere la calma e affrontare una cosa per volta.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di domani 12 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, in arrivo un week end all’insegna dell’agitazione e del nervosismo. Soprattutto con il partner ci sarà più di una discussione dovuta ai vostri numerosi rimproveri e critiche. Non siate così puntigliosi e cercate di rilassarvi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari amici del Cancro, siete alla ricerca di conferme da parte della persona amata, la quale non riesce a capire questo vostro bisogno. Eppure, per una volta, sarete in grado di parlargliene apertamente e rimarrete molto sorpresi dalle risposte che arriveranno in questo senso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari amici del Leone, in questi prossimi giorni sarete animati da un gran desiderio di prendervi più cura di alcune cose che sono sempre state importanti per voi. Parliamo ad esempio degli affetti più cari, come familiari e amici, che ultimamente erano diventati i “paraurti” delle vostre scariche di energia negativa. Cercate di rilassarvi e tornare a coccolarli un po’.

Oroscopo di domani 12 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, state vivendo una delle peggiori crisi di coppia della vostra vita e questo condiziona il vostro sguardo anche nei confronti degli amici, che non vi appaiono come sinceri. Cercate degli alleati, non degli altri nemici, soprattutto se volete uscire da questo tunnel in cui siete finiti.

Cari Bilancia, avete molti pensieri che non riuscite a tenere sotto controllo. Soprattutto sul lavoro la sensazione è quella di stare “in bilico”. Prendetevi il fine settimana per riflettere e studiare una strategia vincente. Ma, soprattutto, cercate di ritrovare la sicurezza in voi stessi.

Cari Scorpione, vi sentite molto esposti in una nuova relazione sentimentale. Il vostro cuore sembra essere nelle mani di questa nuova persona che avete scelto di frequentare, ma forse avete fatto una valutazione in meno questa volta anziché una in più.

Oroscopo di domani 12 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questo luglio vi trova ancora più passionali del solito. Una passione che vi darà maggiore slancio e sicurezza per intraprendere nuove avventure, che siano amorose o lavorative. Bando quindi ai timori e alle fin troppe negatività dell’ultimo periodo, perché adesso dovete rimettervi in gioco con convinzione.

Cari Capricorno, potreste rendervi conto proprio nei prossimi giorni di esservi affidati alle persone sbagliate per risolvere delle questioni importanti e urgenti della vostra vita. Visto che non c’è tempo da perdere, cercate di usare decisione e sincerità per cambiare semplicemente direzione.

Cari Acquario, la Luna è in aspetto positivo e potrebbe vi darà il giusto slancio per riconciliarvi con una persona con la quale avete avuto una brutta incomprensione. Conterà moltissimo il vostro atteggiamento, quindi cercate di non fare passi falsi.

Cari Pesci, vi attendono giornate un po’ grigie. Ultimamente lo stress è aumentato, come anche il caldo, e voi state sentendo sempre di più il bisogno di una vacanza. Non temete, perché ci siamo quasi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 11 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE