Oroscopo Branko 11 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 11 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 luglio 2019.

Oroscopo TPI di oggi: le previsioni delle stelle per la giornata di giovedì 11 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 luglio 2019: le previsioni segno per segno

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

Cari Ariete, il lavoro vi ha allontanato da famiglia e affetti e forse è arrivato il momento di rinunciare a qualcosa per riprendere in mano la vostra vita privata. Il rapporto con il partner, in primis, ne beneficerà. Novità in arrivo, invece, per i single.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dall’8 al 14 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Cari amici del Toro, la vostra eccessiva prudenza vi porta spesso a non cogliere qualche opportunità che potrebbe portarvi gioia e soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, Venere nel vostro segno vi sta facendo vivere momenti indimenticabili con il partner. Siete innamorati pazzi.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 11 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, fate attenzione alle persone che vi stanno intorno. Soprattutto ai colleghi, ora che avete raggiunto tutti i traguardi professionali che volevate: non tutti sono dalla vostra parte, ma anzi sono pronti a compiere qualche scorrettezza pur di rubarvi un po’ della vostra “luce”.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Cancro, state vivendo un bellissimo periodo a livello sentimentale. In effetti forse è arrivato il momento di prendere qualche decisione importante, come quella di fare un figlio. Cupido in ottimo forma sia per amori giovani che più “attempati”.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Leone, novità professionali in arrivo, soprattutto per i più giovani. Chi si avvia a costruire il suo futuro ora, infatti, avrà il vento in poppa. Attenzione solo alla forma fisica perché ultimamente vi siete un po’ trascurati e avete a che fare con qualche “acciacco” di troppo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 11 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, il vostro unico problema è che dovrete nei prossimi giorni gestire il carico di passione che sta per arrivarvi addosso alla velocità e con la potenza di un tir. Cercate di sfruttare questo momento per cercare di fare breccia nel cuore di quella persona che desiderate da tempo.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Bilancia, forse è un momento un po’ piatto ma quello giusto per rimettere un po’ in sesto la vostra salute e il benessere fisico. Avete dato tanto, soprattutto sul lavoro, e i risultati stanno per arrivare. Solo un altro po’ di pazienza e arriverà quella proposta da voi tanto attesa.

Cari Scorpione, siete molto sensibili e questo vi porta molto spesso a vedere drammi lì dove non ce ne è nemmeno l’ombra. Cercate di liberarvi da queste preoccupazioni e di farvi trasportare dai buoni influssi di Venere, Nettuno e Luna.

Oroscopo Branko 11 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, state per fare degli annunci importanti alla vostra famiglia, che non aspettava altro. In programma, infatti, c’è una grande riunione con tutti i vostri parenti più vicini. Il motivo? La comunicazione di una bellissima notizia.

Cari Capricorno, nonostante in questi ultimi giorni ci sono state molte incomprensioni con il partner potete stare tranquilli: la vostra relazione va a gonfie vele. I litigi non fanno altro che confermare l’esistenza di una fiamma viva, che arde con passione e continuità. Organizzate un week end d’amore per mettere pace alle controversie e immergervi nella sensualità.

Cari Acquario, in questo periodo per voi esiste solo il lavoro. Avete faticato tanto e ora non aspettate altro che raccogliere i vostri frutti. Attenzione solo a chi vi sta intorno, perché potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote proprio ora che siete ad un passo dal traguardo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Cari Pesci, rimanete in allerta perché la vostra situazione sentimentale sta per sbloccarsi dopo tanto tempo. In effetti potreste trovarvi, nel giro di pochissimo, a parlare addirittura di figli. Vi sentite pronti? Le stelle dicono di sì.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE