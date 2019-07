Meghan Markle fuori da Wimbledon. È questo quello che pensano molti sudditi dopo che la duchessa di Sussex ha “sporcato” quello che è l’evento sportivo britannico più atteso dell’anno. Da statunitense, Meghan non ha saputo rendere omaggio nel modo giusto a quello che per i britannici – e per tutti gli amanti di questo sport – non è un semplice torneo di tennis.

La duchessa di Sussex è arrivata sugli spalti di Wimbledon per tifare per l’amica Serena Williams, ma il suo atteggiamento non è stato particolarmente apprezzato. Prima di tutto, come hanno fatto notare i più, non è sfuggito a nessuno che Meghan abbia tenuto in testa per tutta la durata del match il cappello (a falda larga).

Il regolamento del torneo a tal proposito parla chiaro: niente cappelli, potrebbero disturbare la visuale di chi si trova dietro. Certo, se sei la duchessa di Sussex forse nessuno ha il coraggio di fartelo notare. Fatto sta, che i britannici e gli amanti del torneo hanno subito storto il naso di fronte a questo modo di porsi.

Ma non finisce qui, perché Meghan Markle si è seduta nel palco reale con un abbigliamento particolarmente casual. I jeans skinny, ad esempio, vanno bene per alcune occasioni, ma non per tutte. A Wimbledon, Meghan è arrivata nelle vesti di duchessa, di rappresentante della famiglia reale, dunque arrivare con quell’outfit non è stata una gran mossa.

La presenza di Meghan Markle a Wimbledon 2019 sarà ricordata anche per un episodio particolarmente sgradevole. Un fan si sarebbe avvicinato alla duchessa per salutarla, ma sarebbe stato bruscamente allontanato dalla guardia del corpo di Meghan. A riprendere tutta la scena e a raccontarla è stato un giornalista della Bbc che si trovava a pochi metri dalla duchessa. La Royal family ovviamente ha detto la sua, cercando di difendere – per quanto possibile – la neomamma: “Meghan non ama farsi fotografare, perché preferisce il contatto diretto”.

Qualcuno dopo tutto quello che è successo ha “invitato” la duchessa a fare i bagagli e lasciare il paese. Al centro della questione c’è l’eccessiva richiesta di privacy – e il battesimo di Archie ne è la prova: “È assurdo che la signora Markle chieda tutta questa privacy quando è seduta nella tribuna riservata ai reali, finanziata pubblicamente, con le sue amich”, ha detto l’opinionista Piers Morgan.

Insomma, la presenza di Meghan Markle a Wimbledon non è piaciuta affatto. Aspettiamo di vedere quello che accadrà nel 2020.

