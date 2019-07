Elena Santarelli risponde a un hater e, ancora una volta, al centro della discussione c’è il figlio Giacomo, che dopo esser stato malato per mesi, ora sta bene, anche per la gioia della mamma.

La showgirl di Latina ha subito un violento attacco da parte di un utente sui social, dopo aver postato una foto su Instagram. In questi giorni caldi d’estate, Elena Santarelli ha pubblicato sui social alcune foto e dei video in cui appare in costume, mentre è intenta ad allenarsi in giardino o in palestra e insieme ai figli.

Alcuni utenti, su Instagram, non hanno gradito la spensieratezza della bellissima showgirl e hanno voluto farglielo notare. In particolare, alcuni pensano che la Santarelli dovrebbe spendere il suo tempo insieme al suo Giacomo piuttosto che perderlo ad allenarsi.

“Sempre a metterti in mostra. Ti conviene goderti certi momenti… perché certe cose potrebbero ritornare”. Il commento crudo e cattivo arriva da un utente che, in modo brusco, allude al tumore contro cui il figlio della showgirl ha lottato prima di stare bene.

Elena Santarelli rompe il silenzio sulla malattia del figlio: “Ho visto il tumore di Giacomo”

Elena Santarelli non ha affatto apprezzato il “consiglio” dell’utente e, sebbene di solito eviti di esporsi troppo, stavolta ha risposto all’hater che ha attaccato il figlio malato. “Mio figlio si rende conto di quanto è bello non essere come te”, ha scritto la showgirl rispondendo al commento dell’utente.

“A me non scateni nulla, ma nulla. Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni, non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le palle non riesci a scrivere a noi, a me) ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie sono assai nella vita…”, ha continuato Elena Santarelli nella risposta.

“Sei anche di insegnamento. Mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano non essere come te, mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te e quindi… noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone”.

Ma quello che ha scritto alla showgirl di Latina è un “hater seriale”. È stata lei stessa a spiegare che quell’utente ogni giorno le scrive: “Fa questo di sport. Dio ci dice di aiutare il prossimo e lo sto facendo, lei qui ha il suo sfogo, meglio qui che a fare del male in giro”.