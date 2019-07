Don Matteo 11 streaming 11 luglio | Dove vederlo | Rai 1 | Episodi | Puntate | Trama | Cast

DON MATTEO 11 STREAMING 11 LUGLIO – Torna stasera, giovedì 11 luglio 2019, Don Matteo 11, la storica fiction che assicura da anni ottimi ascolti a Rai 1. Per questo il servizio pubblico anche per questa estate ha deciso di far rigustare agli amanti della serie con Terence Hill e Nino Frassica i vecchi episodi.

Stasera va in onda in prima serata dalle 21.25 la quinta puntata della stagione 11 di Don Matteo, come sempre suddivisa in due episodi. Ecco le anticipazioni e la trama.

Il primo episodio di Don Matteo 11 di oggi si intitola La mia giustizia. Una donna, brillante avvocatessa, viene assassinata e i sospetti ricadono subito su Giada, una ragazza che ha denunciato il suo stupratore per poi vederlo scagionato proprio grazie all’avvocato Lavinia Lupi, la vittima.

Ma le cose non stanno esattamente così e la verità verrà a galla molto presto.

Il secondo episodio si intitola invece La notte dell’anima. Don Matteo organizza un pellegrinaggio verso un convento di monaci che vedrà l’adesione di tutta la piccola comunità di Spoleto. Una volta giunti al convento, però, il prete scomparirà misteriosamente.

Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming Don Matteo 11? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Don Matteo 11 streaming 11 luglio | Dove vedere in tv

Don Matteo va in onda come sempre su Rai 1 con le repliche dell’undecima stagione. Appuntamento questa sera, 11 luglio 2019, con la quinta puntata.

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Don Matteo 11 streaming 11 luglio | Dove vedere in diretta streaming

Non vi volete perdere Don Matteo 11 in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare gli episodi dell’undicesima stagione di Don Matteo anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

