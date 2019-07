Single da appena un mese in seguito alla rottura con il fidanzato storico Matteo Mammì, Diletta Leotta sembra avere già ritrovato l’amore. Dopo l’annuncio ufficiale della fine della relazione, sui social era impazzato il “toto fidanzato”.

Chi sarà il prossimo fortunato compagno della biondissima (e desideratissima) presentatrice di Dazn? La risposta è arrivata.

Diletta Leotta paparazzata con il nuovo fidanzato (e non è Francesco Monte)

A rivelare per primo l’identità della nuova fiamma della Leotta è il settimanale di gossip Spy, che nel suo numero di venerdì 12 luglio ha pubblicato in esclusiva delle foto inequivocabili che ritraggono la showgirl catanese in compagnia di un ragazzo atletico che le cinge la vita passeggiando per strada.

È poi la stessa Diletta Leotta a rivelare l’identità del nuovo fidanzato. Si tratta di Daniele Scardina, 28 anni, di professione pugile.

Daniele Scardina | Chi è

Ma chi è Daniele Scardina? Nato a Rozzano (nella periferia milanese), Scardina è un pugile specializzato nella categoria pesi supermedi e campione del mondo IBF. Sul ring. si fa soprannominare “King Toretto”.

Attualmente residente a Miami, Daniele Scardina è grande amico dei più noti rapper italiani, da Fedez a Sfera Ebbasta, passando per Marracash e Gué Pequeno (ed proprio quest’ultimo ad avergli presentato Diletta Leotta).

Amante dei tatuaggi- lui stesso ne ha il corpo quasi interamente ricoperto- Daniele Scardina ha concesso un’intervista al sito di tatoolife.com, in cui ha raccontato qualcosa in più su di sé e sulla sua “passione per l’inchiostro”.

Diletta Leotta: “Ecco l’identikit del mio uomo ideale”

Daniele Scardina ha confidato di avere tratto molta della sua determinazione dal suo idolo sportivo, Mike Tyson, che si è addirittura fatto tatuare sulla parte sinistra del costato.

Nel 2014, Daniele Scardina si è trasferito a Miami per intensificare gli allenamenti. “Qui a Miami non ho pensato granché all’inchiostro, Tra allenamenti e incontri ufficiali, non è che alla fine abbia così tanto tempo libero! Diciamo che preferisco restare concentrato sulla boxe”.

Per finire, una curiosità (sempre riguardante i tatuaggi): sulla nuca, il 28enne di Rozzano ha tatuata la scritta “My Lord”. In effetti, si professa profondamente credente.

“Sono profondamente cristiano”, ha confidato. “D’altronde, senza il Signore non è vita”.

Diletta Leotta, ecco chi è la bella conduttrice televisiva ospite oggi a Verissimo