“Cosa pensate che stia filmando a Tokyo?” Chiara Ferragni è in Giappone e domanda ai follower di Instagram cosa pensano del suo viaggio.

In effetti la natura del viaggio di lavoro di Chiara, Fedez e Leone in Giappone non è del tutto chiara.

Sappiamo che la fashion blogger lavorerà su un set cinematografico e che la produzione è statunitense. Sappiamo anche che per farlo dovrà adottare un look particolarmente eccentrico: nella ultima immagine condivisa sul social Chiara Ferragni sfoggia un outfit a dir poco appariscente. Indossa un vestito giallo canarino e, soprattutto, dei tacchi rosa mozzafiato allacciati alle caviglie con fiocchi e accessori dorati che adornano il décolleté.

E sappiamo anche che l’abito è Versace. “In Versace for the first day of filming”, scrive la influencer.

“Cosa stai filmando? Per caso c’entra con il documentario?”, chiede qualcuno. E Chiara risponde :”No, è un progetto nuovo e totalmente diverso.”

Non si tratta dunque di un progetto che ha a che fare con il suo personaggio: il documentario sulla sua vita è già stato girato durante l’autunno del 2018, nella sua casa di Los Angeles, e uscirà a settembre 2019.

Potrebbe essere un film, o una pubblicità. O chissà, una serie TV? Quello che Chiara ci ha fatto sapere fino a questo momento è che il progetto a cui sta prendendo parte è internazionale.

Di certo Chiara Ferragni conosce bene la località asiatica: ci è già stata due volte quando era più piccola, e sua sorella Valentina ha trascorso in Giappone le vacanze insieme al fidanzato Luca.

Sul blog The Blonde Salad è possibile leggere i consigli di viaggio di Valentina Ferragni sul paese nipponico. Non solo Tokyo, ma anche Takayama, Nara e Kyoto.

Probabilmente Chiara Ferragni non riuscirà visitare le altre mete esotiche consigliate dalla sorella, perché troppo impegnata con il suo nuovo misterioso progetto.

