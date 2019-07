🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 10 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Superquark | Blood & Treasure | Chi l’ha visto? | Manifest

ASCOLTI TV 10 LUGLIO 2019 MERCOLEDI – Nuova giornata per sapere chi si è aggiudicato gli ascolti più alti nella serata televisiva di ieri, 10 luglio 2019. Anche se d’estate non ci attendiamo grandi numeri in quanto a share da nessuna rete, ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Anzi, sui piccoli schermi continuiamo a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Ieri ad esempio ha debuttato su Rai 2 Blood & Treasure, una nuova serie statunitense che vede come protagonisti un esperto d’arte e una ladra di professione. Su Rai 1, invece, è andata in onda una nuova e interessante puntata di Superquark con Alberto Angela. Serie tv anche per Canale 5 che ha trasmesso la seconda puntata di Manifest.

Ma chi avrà vinto la battaglia per gli ascolti di mercoledì 10 luglio 2019?

Ascolti tv | 10 luglio 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

Ad aver conquistato il più alto share, sorprendentemente, non è stato Rai 1 con Superquark: l’amato programma condotto da Piero Angela, infatti, è stato seguito da 1.960.000 spettatori (10.9% di share), mentre Canale 5 con Manifest è stato visto da 1.974.000 spettatori (11.1% di share).

Su Rai2 Blood & Treasure invece ha interessato solamente 819.000 spettatori (4.5% di share), mentre su Italia 1 Battiti Live ha avuto maggior successo con i suoi 1.691.000 spettatori (9.4%).

Rai3 con una nuova puntata di Chi l’ha Visto? ha conquistato 1.684.000 spettatori (9.7% di share), riuscendo a battere la diretta concorrenza di Rete4 che con Quarto Grado si è invece fermata a 1.300.000 spettatori (8.8% di share).

Su La7, invece, il vecchio film di Ettore Scola con Alberto Sordi, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?, è stato guardato da 461.000 spettatori (2.8% di share).

Su TV8, infine, il film commedia French Kiss ha interessato un pubblico di 439.000 spettatori (2.4% di share) mentre sul Nove Wolverine – L’immortale lo hanno seguito in 332.000 (2.6% di share).

Ascolti tv | 10 luglio 2019 | Mercoledì | Access prime time | Auditel ieri sera

Per quanto riguarda la fascia di Access prime time è sempre Rai1 con Techetechetè ad aver ottenuto la maggior fetta di pubblico con 3.539.000 spettatori e il 18.3% di share.

Canale 5 con Paperissima Sprint si è invece attestata su una media di 2.964.000 spettatori (15.5% di share). Su Rai2 Tg2 Postha registrato uno share del 5.2% con i suoi 1.018.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ne ha coinvolti 736.000 (4% di share).

Su Rai3 Vox Populi lo hanno visto in 967.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole in 1.610.000 (8.4%).

Stasera Italia su Rete 4 ha poi visto 991.000 individui all'ascolto (pari al 5.4% di share) nella prima parte e 1.147.000 (5.9%) nella seconda

Su TV8 4 Ristoranti ha coinvolto spettatori, mentre sul Nove Cucine da Incubo ha totalizzato spettatori.

