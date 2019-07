Tour de France 2019 quinta (5) tappa | Oggi 10 luglio | Presentazione | Altimetria

Oggi, mercoledì 10 luglio 2019, si corre la quinta (5) tappa del Tour de France, una delle corse a tappe più importanti al mondo. Tantissimi i campioni in gara alla ricerca della maglia gialla. Ma che percorso attende i ciclisti? Qual è l’altimetria di oggi? Ecco la presentazione della quinta tappa, in programma oggi:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

PRESENTAZIONE TAPPA

La quarta tappa di ieri (vinta da Elia Viviani) ormai è già in archivio. Oggi si torna in sella: spazio alla 5a tappa del Tour de France 2019. Si va da Saint Dié des Vosges a Colmar. In tutto 169 chilometri. Una frazione teoricamente molto adatta ad una fuga da lontano, ma al Tour tutto è possibile.

Nella seconda parte il gruppo affronterà tre salite abbastanza impegnative e dall’ultimo scollinamento mancheranno poco più di 10 chilometri all’arrivo, con un finale che potrebbe premiare anche uno specialista delle classiche. Insomma, una tappa che si preannuncia abbastanza incerta. Una buona notizia per lo spettacolo!

GLI ITALIANI IN GARA

ALTIMETRIA

Ecco l’altimetria della 5a tappa del Tour de France 2019:

TUTTE LE TAPPE

DOVE VEDERE LE TAPPE DEL TOUR

Tour de France 2019 quinta tappa | Oggi 10 luglio | La classifica al via

Ecco la classifica (top 10) generale al via della quinta tappa, in programma oggi:

1 ALAPHILIPPE 14h 41′ 39”

2 Van Aert 20”

3 Kruijswijk 25”

4 Bennett 25”

5 Matthews 40”

6 Bernal 40”

7 Thomas 45”

8 Enric 46”

9 VannAvermaet 51”

10 Woods 51”

ITALIANI IN GARA

Quali sono gli italiani che partecipano alla corsa? Ecco l’elenco completo e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

Siete pronti a godervi lo spettacolo?

LE SQUADRE AL TOUR DE FRANCE 2019