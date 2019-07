Chiara Ferragni e Fedez a Tokyo | I commenti sui tacchi

Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati a Tokyo. Partiti ieri alla volta della capitale nipponica, i Ferragnez passeggiano amabilmente insieme a Leo per le strade della città e, come prevedibile, non perdono occasione per scattare foto e diffondere immagini della famiglia riunita.

L’influencer di Cremona e il rapper milanese si trovano in Giappone per il lavoro di lei: Chiara Ferragni ha reso pubblica la sua agenda e fatto sapere che fino al 21 luglio sarà in Asia per girare uno show americano.

Fedez e Leo l’hanno seguita. E così anche i suoi milioni di follower su Instagram che, però, non perdono occasione per cogliere alcuni dettagli nelle foto e per criticare la bionda fashion blogger.

Nell’ultima foto Chiara si mostra in look total black, con pinocchietti e tacchi a spillo neri. Partono sul social i commenti di chi non apprezza le scarpe della Ferragni.

“Ma come fai a girare per Tokyo con i tacchi? Io sarei ko dopo due metri”. E ancora “Come fai con i tacchi, io mi sarei fatta tutte le scale”.

Non è la prima volta che i piedi della Ferragni sono oggetto dell’ironia dei social.

I follower di Chiara Ferragni sono notoriamente fissati con i suoi piedi: li reputano orribili e non mancano mai di commentarli in ogni storia Instagram o foto.

Questa volta, invece, si sono concentrati sulle sue scarpe, che per molti sarebbero eccessive e troppo scomode per camminare per i marciapiedi di Tokyo.

Eppure la giovane influencer sembra tranquilla e comoda nel suo outfit, che, rispetto ai suoi standard, non risulta per niente esagerato.

Per fortuna ci sono anche fan che la difendono e che, anzi, mostrano stima nei suoi confronti per riuscire a camminare con nonchalance indossando quei tacchi. Un gioco da ragazzi per una come lei.

