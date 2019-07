Stasera in tv Rai 1 | SuperQuark 2019 | Piero Angela | Servizi | 10 luglio | Anticipazioni | Rubriche

STASERA IN TV RAI 1 SUPERQUARK – Questa sera su Rai 1 torna SuperQuark, la trasmissione di divulgazione scientifica presentata da Piero Angela. Appuntamento stasera dalle 21.25 in prima serata su Rai 1. Come sempre spazio a nuovi servizi, documentari e le consuete rubriche. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 10 luglio.

Stasera in tv Rai 1 | SuperQuark 2019 | Anticipazioni

Nella terza puntata di stasera assisteremo ad un altro spettacolare documentario realizzato dalla BBC, la tv inglese che da anni è specializzata in queste produzioni. In particolare stasera vedremo un servizio sui leoni, e su come le leonesse proteggono i loro cuccioli quando restano sole.

E ancora un interessante viaggio al Museo Egizio di Torino, per scoprire l’archeologia invisibile. Ci si sposterà poi a Tokyo, per parlare delle prossime Olimpiadi che si terranno il prossimo anno e capire come si stanno preparando gli atleti azzurri.

In studio poi con Piero Angela il professor Enrico Giovannini, noto economista e statistico, per parlare di ambiente.

Tra i servizi di stasera anche uno sugli incendi e la zanzara tigre. Tornano poi le consuete rubriche di Superquark. Il professore Barbero ci parlerà degli italiani imprigionati in Russia durante la Prima guerra mondiale in Dietro le quinte della storia, la dottoressa Bernardi ci descriverà le caratteristiche dell’olio d’oliva in La scienza in cucina, e anche dei rischi che assumere troppo uovo può avere per il colesterolo.

Appuntamento dunque stasera 10 luglio 2019 dalle 21.25 su Rai 1.

Stasera in tv Rai 1 | SuperQuark 2019 | Sigla

La sigla storica di SuperQuark è uno degli elementi che da decenni contraddistinguono il programma di Rai 1. Si tratta dell’Aria sulla Quarta Corda di Bach, reinterpretata però dagli Swingle Singers.