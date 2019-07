🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Manifest| Seconda puntata | 10 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 MANIFEST – Questa è l’estate delle fiction e non soltanto per Canale 5. Ma, per quanto riguarda il canale ammiraglio della Mediaset, questa sera mercoledì 10 luglio 2019 va in onda la seconda puntata di Manifest, una nuova serie televisiva ispirata a una storia vera.

L’ideatore della serie, Jeff Rake, ha preso spunto dal tragico evento accaduto nel 2014 quando il volo Malaysia Airlines 370 che da Kuala Lumpur (Malesia) avrebbe dovuto atterrare nell’aeroporto di Pechino, è scomparso misteriosamente nel nulla.

Manifest è giunto alla sua seconda puntata. Vediamo insieme cosa aspettarci questa sera.

Le anticipazioni della seconda puntata di Manifest

Stasera in tv Canale 5 | Manifest | Anticipazioni

La seconda puntata di Manifest è divisa in tre parti. La prima è intitolata Bagaglio non reclamato e vediamo Saanvi che trova riscontro della sua radiografia al cervello con un altro paziente, Thomas, che scoprirà essere un passeggero infiltrato sul suo stesso aereo. Michaela trascina Jared in un’operazione pericolosa, entrambi rischiano il posto ma Jared si assume la sola responsabilità. Nel frattempo Ben incontra il nuovo compagno di Grace.

Nella seconda puntata intitolata Coincidenze invece vediamo Cal alle prese con le sue abilità e scova Thomas che si è rintanato al centro commerciale dopo essere scappato dall’ospedale. Con un flashback a cinque anni prima, vediamo Cal seduto sull’aereo che guarda fuori dal finestrino e ha la sua prima visione.

Nel terzo episodio intitolato Off Radar, la malattia di Cal avanza finché il bambino non inizia a parlare in bulgaro e per Ben, suo padre, la colpa è di Marko Valeriev, un passeggero poi scomparso misteriosamente a bordo di un autobus insieme ad altri stranieri.

Manifest vi aspetta con la seconda puntata questa sera, mercoledì 10 luglio 2019, alle ore 21:25 su Canale 5.