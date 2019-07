Stasera in tv | 10 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Superquark | Manifest | Blood & Treasure | Chi l’ha visto?

Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po' di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com'è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un'ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 10 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 10 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Superquark

Questa sera su Rai 1 torna Piero Angelo con Superquark, il programma di divulgazione scientifica senza dubbio più apprezzato dagli italiani. In questa terza puntata si parlerà delle Olimpiadi di Tokyo prima che il conduttore faccia avventurare i suoi telespettatori in un viaggio all’interno del Museo egizio di Torino.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Blood & Treasure

Su Rai 2 questa sera, 9 luglio 2019, va in onda la prima puntata di Blood & Treasure, serie tv americana ideata da Matthew Federman e Stephen Scaia e che vede come protagonisti Matt Barr e Sofia Pernas.

Trama: Danny McNamara, esperto di antichità con una passione spropositata per Indiana Jones, è costretto a riallacciare i rapporti con la sua ex, Lexi, un’abile ladra di opere d’arte. Il motivo lo riporta a uno spietato terrorista che distrugge la tomba di Marco Antonio e Cleopatra per entrare in possesso del tesoro d’inestimabile valore protetto al suo interno.

I due si mettono sulle tracce del criminale dall’Egitto fino in Europa, tentando di risolvere un antico mistero egizio. Nel mentre, Danny e Lexie vengono pedinati dagli agenti federali e devono riuscire a risolvere il mistero prima di essere catturati.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 questa sera va in onda Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma “crime” più social della televisione italiana in cui vengono seguiti i casi di cronaca dei giorni nostri.

Stasera in tv 10 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – Manifest

Su Canale 5 stasera torna Manifest, la serie tv made in Usa ispirata a una storia vera giunta sul piccolo schermo il 3 luglio scorso, con la seconda puntata.

Trama dei nuovi episodi: Saanvi e Michela hanno la stessa visione: una donna, che sembra fatta di pietra, lascia impronte bagnate. A causa di questa visione Michaela commette un errore sul lavoro mettendo Jared nei guai. Saanvi scopre che la sua visione è legata a Bethany, la hostess del volo 828.

Guida tv 10 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:15 – Battiti Live

Su Italia 1 questa sera va in onda in prima serata Battiti Live, una kermesse musicale che riunisce nelle piazze di Puglia e Basilicata artisti italiani e internazionali.

Programmi tv 10 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?

Questa sera in prima serata su La7 va in onda un vecchio film di Ettore Scola con protagonisti Alberto Sordi, Bernard Blier, Nino Manfredi e Franca Bettoja.

Trama: L’editore Di Salvio e un suo collaboratore, il fedele ragionier Palmarini, vanno in Angola alla ricerca del cognato del primo, che da molto tempo non dà più notizie di sé. Fra avventurose peripezie e depistaggi, finiranno col ritrovarlo e col convincerlo a tornarsene a casa, dove l’aspettano sua moglie, la civiltà e il benessre. Ma ne vale la pena? La satira del nostro mondo e dei suoi tanto decantati “valori” c’è, e a tratti anche graffiante.

Programmi tv 10 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – French Kiss

Stasera Tv8 propone un film commedia con Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton e Jean Reno, French Kiss.

Trama: Kate riceve una telefonata da Parigi, il suo fidanzato ubriaco le dice che la lascia perché ha conosciuto una ragazza francese meravigliosa. Kate non lo accetta e parte per Parigi dove viene abbordata da un imbroglione che cercherà di farle contrabbandare un pacco a sua insaputa.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il primo cavaliere

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda Il primo cavaliere, bellissimo film del 1995 con protagonista Sean Connery e la regia di Jerry Zucker.

Trama: Nella dorata città di Camelot, il fascino del cavaliere Lancillotto incrina l’unione di Ginevra e Re Artù. Circondato dalla fama di avventuriero, Lancillotto incarna l’indipendenza e la liberta’. La sua contrapposizione alla figura di Artù, simbolo della saggezza e del bene comune, esercita sulla futura regina Ginevra un pericoloso fascino.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno questa sera alle 21 Il meglio della Bundesliga, per quanto riguarda la appena scorsa stagione della serie A tedesca. Stasera in tv 10 luglio | Sky Uno 20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera torna 4 Ristoranti Spagna, la versione spagnola dell’amato format presentato dall’attore e cuoco Marc Ribas.