La Regina Elisabetta “colpita” in faccia da una sciarpa volante, il video è virale

“Se credi di avere avuto una brutta giornata, pensa a questa persona che ha appena colpito la regina”. È la didascalia del video diventato virale sui social network in cui si vede la Regina Elisabetta colpita in pieno volto da una sciarpa nera sfuggita al controllo della sua sbadata proprietaria.

Il tutto è avvenuto a Egham, nel Surrey, durante la Royal Windsor Cup di polo, come riporta il Mirror.

Al termine della partita, la Regina è scesa dalla scalinata del suo box di osservazione, come sempre perfetta in un completo rosa acceso arricchito dall’immancabile cappellino in tinta.

La formalità del momento è stata però compromessa da un divertente imprevisto. Proprio mentre la regina passava davanti a un’elegante ospite in nero, una folata di vento ha fatto volare la sciarpa di quest’ultima, che è finita proprio sul volto della monarca.

L’espressione dell’ospite la dice lunga sul suo imbarazzo. La Regina Elisabetta, comunque, non si è scomposta e ha proseguito il suo percorso come se niente fosse, incontrando gli organizzatori della prestigiosa gara di polo.

