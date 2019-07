Previsioni meteo oggi 10 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 10 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 10 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 10 luglio 2019 | NORD

Cielo molto nuvoloso sulla pianura padana: previste precipitazioni temporalesche tra basso Veneto e Romagna. Fenomeni in rapida attenuazione dalla tarda mattinata. Poco nuvoloso sulle restanti aree del Nord Italia, salvo locali sviluppi di nubi cumuliformi con attività temporalesca sui rilievi.

CENTRO E SARDEGNA

Nubi sparse sulla Sardegna con possibili piovaschi sul settore settentrionale. Molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni temporalesche più diffuse e intense sulle regioni adriatiche. Fenomeni in generale attenuazione serale.

SUD E SICILIA

Aumento della copertura nuvolosa su Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con precipitazioni temporalesche (anche di forte intensità) in particolare su Molise e Puglia settentrionale. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni con schiarite. Poche nubi sulle restanti aree ad eccezione di locali annuvolamenti sui rilievi.

Previsioni meteo oggi mercoledì 10 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione al nord, in aumento al sud. Senza variazioni di rilievo al centro. Massime in diminuzione su arco alpino e centro-sud. Senza variazioni altrove.

VENTI

Venti da deboli a moderati. Orientali su pianura padana, settentrionali sul resto del nord Italia. Rinforzi nelle aree temporalesche.

In prevalenza moderati con rinforzi di maestrale sulla Sardegna, orientali sulle Marche, Umbria e Toscana. Da moderati a forti settentrionali sul resto del Sud.

MARI

Da mossi a molto mossi il mare e il canale di Sardegna, Tirreno centrale e lo stretto di Sicilia. Mossi o localmente molto mossi i restanti mari.