Ragazzo perde un occhio dopo aver fatto la doccia con le lenti a contatto

Perde un occhio dopo aver fatto la doccia con le lenti a contatto: è l’incredibile vicenda avvenuta di recente a un ragazzo inglese.

A raccontare questo fatto di cronaca, il cui protagonista è il 29enne Nick Humphreys, residente nella città di Shrewsbury, nello Shropshire, in Gran Bretagna, è il quotidiano inglese Daily Mail.

Secondo quanto ricostruito dal giornale britannico, Nick ha fatto la doccia con le lenti a contatto in seguito a una partita di football.

Il ragazzo, che indossava gli occhiali da diversi anni a causa di una miopia, utilizzava le lenti solamente quando giocava a calcio, per una questione di praticità.

Quello che Nick non sapeva, però, è che fare la doccia con le lenti può rivelarsi molto pericoloso per l’occhio a causa dei batteri che si nascondono nell’acqua.

Ed è proprio quello che è successo al 29enne: un batterio si è incastrato sotto la lente, aggredendo il suo bulbo oculare, sino a portarlo a una parziale cecità.

“Non mi è mai stato detto di non indossare le lenti in doccia, non c’era scritto nulla sulla confezione” ha dichiarato il ragazzo al giornale. “Se avessi saputo che i rischi erano così alti non lo avrei mai fatto”.

Il ragazzo si è accorto che qualcosa non andava quando, mentre stava ritornando a casa, improvvisamente ha perso la vista.

Una volta scoperta la diagnosi, il giovane ha fatto di tutto per guarire: si è sottoposto a due interventi all’occhio e a molteplici terapie, ma non vi è stato nulla da fare.

Nei primi tempi il dolore all’occhio era insopportabile e questo ha fatto cadere Nick in una profonda depressione. Il 29enne non usciva più di casa e non voleva vedere nessuno, ma poi con il tempo si è abituato alla sua condizione.

Ora ha deciso di raccontare la sua storia, affinché le persone non commettano il suo stesso sbaglio.

