Palinsesti La7 2019 2020 | Presentazione | Autunno | Programmi | Novità | 10 luglio | Oggi

PRESENTAZIONE PALINSESTI LA7 2019 2020 – Mediaset e Rai hanno già dato e, dopo aver messo le proprie carte in tavola, è la volta di La7.

Una prima conferma è arrivata ancor prima della presentazione ufficiale dei Palinsesti di questa mattina, 10 luglio 2019: Massimo Giletti è stato confermato anche per la stagione 2019 2020 su La7.

Massimo Giletti resta a La7: c’è l’accordo con Urbano Cairo

Vediamo insieme quali saranno le conferme e le novità in casa La7 per la prossima stagione televisiva.

Palinsesto La7 2019 2020 | Tutte le novità

Tutti confermati i big della rete diretta da Urbano Cairo. A cominciare dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che curerà anche gli speciali con le consuete maratone; Lilli Gruber resta al timone di Otto e Mezzo, Giovanni Floris conduce DiMartedì, mentre Corrado Formigli è ancora alla guida di PiazzaPulita.

Dopo una lunga trattativa, Massimo Giletti resta a La7 dove presenterà anche nella prossima stagione Non è l’Arena, più alcuni speciali in prima serata. Diego Bianchi in arte Zoro resta al timone di Propaganda Live (contratto rinnovato per tre anni).

E ancora Andrea Purgatori con Atlantide Storie di Uomini e Di Mondi, Myrta Merlino presenterà L’Aria che tira più alcuni speciali in prime time. Confermata anche Tiziana Panella con Tagadà si allunga fino alle 17. Al mattino, tornano gli appuntamenti con Omnibus di Alessandra Sardoni e Coffee Break di Andrea Pancani.

La novità più rilevante di questi palinsesti di La7 è l’arrivo di Licia Colò che condurrà un nuovo format in prime time, Eden un pianeta da salvare. E ancora l’arrivo di Chernobyl, miniserie targata HBO che, in cinque episodi, racconta il devastante disastro che si verificò in Ucraina il 26 aprile 1986. appena andata in onda su Sky.

Inoltre su La 7 vedremo il docufilm Our Godfather: la storia di Tommaso Buscetta con la testimonianza diretta della famiglia che rompe il silenzio dopo 30 anni di latitanza.

Una serata evento presentata e introdotta da Enrico Mentana. Inoltre per tutti i fan della serie, in autunno vedremo la quindicesima e sedicesima stagione di Grey’s Anatomy.