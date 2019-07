Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 11 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, giovedì 11 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2019 | Previsioni

Cari Ariete, la giornata di domani potrebbe arrecare qualche danno di troppo, l’origine potrebbe ricondurre ad alcune discussioni: i tagli netti sono sempre più vicini. Un discorso che vale anche per l’amore, un campo in cui avete lasciato troppe cose in sospeso. Paolo Fox vi consiglia di approfittare dell’estate per colmare i vuoti altrimenti più avanti sarà soltanto più difficile.

Cari Toro, non riuscirete a preservare la tranquillità nella giornata di domani, troppe preoccupazioni vi hanno sommerso la testa, il lato economico vi tormenta. Anche se vedete tutto negativo, non dovete abbattervi perché l’autunno sarà il vostro periodo vincente. Dovete soltanto stringere i denti fino ad allora.

Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, cercate di essere ottimisti e affrontate tutto con il sorriso sulle labbra, ogni incontro potrebbe portare a qualcosa di positivo per cui non partite prevenuti.

Cari Cancro, la giornata di domani vi vedrà un po’ giù di corda, avvertite un po’ di tensione forse riguardo ad alcune insicurezze che vi portate dietro. Avete preso delle decisioni di cui vi state pentendo. Avete a cuore i vostri sentimenti, in questo periodo soprattutto, e vi comporterete di conseguenza.

Cari Leone, la giornata di domani sarà stressante, qualcosa o qualcuno vi metterà sotto pressione e potreste dover affrontare delle discussioni che vi scombussoleranno. Tenete duro ed evitate polemiche.

Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle di Paolo Fox vi consigliano di guardare al futuro con ottimismo, un progetto potrebbe decollare dopo l’estate ma soltanto se seminerete bene i vostri frutti. Queste saranno giornate importanti per capire i vostri dubbi sulla carriera e in amore.

Cari amici della Bilancia, siete in fase di recupero secondo Paolo Fox, avvertite più sicurezza in voi stessi anche se la sfera professionale non vi ha ancora dato alcuna soddisfazione. A causa di ciò proverete un certo disagio che però vi servirà per attuare un cambiamento interiore.

Cari Scorpione, la giornata di domani vi vede in fase di parziale recupero, alcuni problemi vi rendono altamente sensibile, lo stress è diventato insopportabile così come la stanchezza. Dovreste provare a lasciar correre quando capita qualcosa di brutto soprattutto a lavoro, altrimenti la vostra diventerà una malattia.

Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani avrà una sola parola d’ordine: passione. Vivrete emozioni forti, proprio quelle che stavate cercando in questo periodo, e se l’amore è in crisi potreste invece prendere decisioni drastiche perché volete avere di più.

Cari Capricorno, quella di domani sarà una giornata di riflessione per voi che potrebbe rivelarsi utile. Avete bisogno di liberarvi di un peso che vi perseguita da tempo e secondo Paolo Fox dovreste approfittarne per gettarvi tutto alle spalle e andare avanti, un discorso che vale anche in ambito sentimentale.

Cari amici dell’Acquario, giornata sottotono per voi quella di domani, per problemi probabilmente legati alla carriera. Se non riuscite a comprendere l’origine del problema, forse dovreste cambiare punto di vista, allargare gli orizzonti.

Cari amici dei Pesci, la giornata di domani sarà positiva per voi soprattutto grazie alla Luna e a Venere che influenzano positivamente il vostro segno. Avvertite una grande forza rispetto al passato, nonostante alcune perplessità. Evitate di polemizzare troppo.