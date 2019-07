Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 10 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 10 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 10 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 10 luglio 2019 | Cancro | Vergine | Gemelli | Scorpione | Capricorno | Pesci

Tra i segni più fortunati di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sicuramente c’è il Cancro. Avete un quadro astrale davvero positivo. Dopo un periodo difficile, inizia infatti la fase di recupero.

Molto bene anche i Gemelli: favoriti in questa fase i cambiamenti soprattutto dal punto di vista lavorativo. Al top la Vergine: cogliete al volo le occasioni migliori che si presentano dinnanzi a voi. Se avete avuto delle discussioni, approfittatevi per chiarirvi.

Al meglio lo Scorpione: avete la Luna nel segno, approfittatene soprattutto per quanto riguarda l’amore: potreste ritrovare la passione che ultimamente si è un po’ spenta. Settimana ricca di grandi novità ed emozioni per il Sagittario.

Tra i segni migliori di oggi 10 luglio 2019 anche il Capricorno: datevi da fare sopratutto per chiarire questioni che non vi tornano più. Favoriti gli incontri per chi è single. Giornata impeccabile sotto tutti i punti di vista per i Pesci: portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 10 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 10 luglio 2019 secondo Fox c’è l’Acquario. Sono giornate difficili soprattutto dal punto di vista sentimentale. Abbiate pazienza.

Giornata all’insegna della tensione e dell’ansia per la Bilancia. Chiudete storie che non vi entusiasmano più. Un mercoledì davvero sottotono per il Leone: accusate un evidente calo fisico.

Problemi in amore per l’Ariete: parlatevi e chiaritevi. Per il Toro mancanza di certezze sia a livello personale che lavorativo.

