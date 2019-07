Oroscopo Paolo Fox 10 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 10 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 luglio 2019, segno per segno.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dall’8 al 14 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata in cui vi sentite particolarmente scossi, incerti e frastornati. I problemi non mancano in particolare in amore, ma anche sul lavoro ci sono questioni che vi creano dei fastidi e disagi.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Toro, vorreste avere maggiori certezze, sia a livello lavorativo che personale. Per fortuna le cose da qui alla fine del 2019 per il vostro segno migliorano a vista d’occhio. Non rimanete troppo ancorati al passato, ma guardate al futuro con ottimismo.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox prevede per la giornata di oggi 10 luglio 2019 cambiamenti in vista a livello lavorativo. Attenti se state firmando nuovi accordi o contratti. In amore inizia una fase di recupero, specie se avete vissuto delle crisi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Cancro, nella giornata di oggi 10 luglio 2019 avete una gran forza per fare tutto ciò che avete in mente di fare. Avete un quadro astrale davvero positivo, approfittatene. Questo è per voi un periodo di recupero dopo una fase difficile, anche dal punto di vista fisico.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019

Amici del Leone, una giornata davvero sottotono per il vostro segno secondo l’oroscopo Fox. In generale accusate un po’ di calo a livello fisico, complice il gran caldo di questi gironi. Un periodo grigio che si protrae anche nella giornata di giovedì.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, siete tra i segni fortunati di oggi. Se ci sono delle occasioni propizie che vi si presentano davanti, coglietele al volo con ottimismo. Le stelle vi sostengono. Se ci sono tensioni da chiarire, questa è la giornata migliore per farlo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Bilancia, Paolo Fox oggi prevede una giornata de grande tensione e agitazione per il vostro segno. Se alcune situazioni o certi rapporti non vi soddisfano più, è il caso di tagliare i ponti e guardare avanti.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Scorpione, avete tra oggi e domani avete la Luna nel segno. Questo potrebbe portare a un ritorno di fiamma: passione al top specie per chi vive una storia consolidata. Condividete con il partner importanti progetti di vita.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, questa è per voi una giornata davvero positiva sotto tutti i punti di vista. Al top in particolare la vita sentimentale, in generale questa settimana è ricca di grandi emozioni. Bene gli affari.

Una giornata particolarmente fortunata per il vostro segno. Se ci sono questioni che non vi tornano, è il momento di darvi da fare e mettervi in gioco. Buone prospettive a livello sentimentale: favoriti gli incontri per chi è uscito da poco da una storia.

L’OROSCOPO DEL 2019

Giornate complicate per il vostro segno, soprattutto a livello sentimentale. Può esserci stato un periodo di crisi, oppure vi rendete conto che la passione si è spenta. Cercate di capire dove volete andare e cosa volete dal partner.

Cari Pesci, oggi 10 luglio 2019 si prevede una giornata al top sotto tutti i punti di vista. Bene sia l’amore che le relazioni interpersonali. Approfittatene. Favoriti nuovi incontri: avete bisogno di sentirvi amati.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI