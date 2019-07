Oroscopo Branko 10 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 10 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di luglio, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 luglio 2019.

Cari Ariete, la Luna transita in Scorpione quest’oggi e potete contare su un grande feeling con il vostro partner, una maggiore intesa spirituale ma anche fisica.

Eppure questa è una giornata promettente dal punto di vista professionale, concedetevi a qualche conoscenza professionale che vi sarà utile per raggiungere il successo.

Cari amici del Toro, sfruttate l’opportunità di oggi per affrontare e superare i problemi finanziari e burocratici. Da oggi la Luna entra in Scorpione e si mette contro Marte, evitate le reazioni impulsive perché oggi non ripagheranno.

Risparmiate le energie ed evitate gesti folli.

Oroscopo Branko 10 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi aiuterà negli affari, il vostro sarà un mercoledì intenso pieno di soddisfazioni. Ed è proprio dal segno del Leone che arriva la straordinaria forza di Marte che unita all’azione della Luna in Scorpione vi rende invincibili come supereroi. Questa è la giornata ideale per seguire qualche ambizione in più.

Cari Cancro, questa non sarà una giornata facile per voi anche a causa della Luna in Scorpione. Il lavoro è fermo dove l’avevate lasciato, quindi la cosa positiva è che potete ripartire da lì. Agite con cautela nel settore finanziario e cedete all’amore.

Cari Leone, avvertite una certa stanchezza quest’oggi forse a causa della Luna in Scorpione che non aiuta e vi ricorda le responsabilità in famiglia. Anche il lavoro e la salute sono due sfere che vi daranno da pensare, tutto quello che dovete fare è cercare di riposare.

Oroscopo Branko 10 luglio 2019 | Vergine

La vostra professione sarà importante quest’oggi. Cari Vergine, dedicate tempo ai contatti e non perdete l’occasione di viaggiare, soprattutto se siete giovani o desiderosi di trovare la vostra strada. Avete voglia di mettere in pratica nuove idee anche grazie all’influenza della Luna in Scorpione che tira fuori il vostro lato creativo.

Cari Bilancia, avete finalmente ritrovato la vostra ambizione e siete pronti a concludere l’affare. Vi aspettano tante nuove sfide professionali, una più avvincente dell’altra, ma gli impegni si accumulano e dovrete trovare il modo di salvaguardare il vostro benessere fisico.

Cari Scorpione, fate attenzione alle collaborazioni con nuovi individui, questo è un momento particolare e molto delicato per voi, anche a causa dell’influenza di Marte in Leone e l’arrivo della Luna nel vostro segno, potrebbe scatenarsi una guerra con esiti sorprendenti.

Oroscopo Branko 10 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, da oggi sarete in grado di costruire qualcosa di concreto e duraturo nel vostro lavoro, potete intraprendere una nuova strada, aprire un nuovo capitolo anche in amore senza dovervene pentire. Anche i rapporti più felici hanno bisogno di cambiamenti, la perfezione non esiste ma ci si può avvicinare soltanto con il duro lavoro.

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko il prossimo cambio di Luna sarà il plenilunio nel vostro segno a partire dal 16 luglio, ma già questa mattina avvertite un cambiamento in voi stessi e per il meglio. L’intuito in vi inganna, anche nelle imprese economiche.

Cari Acquario, questa sarà una giornata aggressiva per voi. L’estate grosso modo sarà sempre positiva almeno fino a Ferragosto, ma quest’oggi sarete messi a dura prova per cui siate cauti. Luna contro Urano e Marte provoca una forte stanchezza sia fisica che mentale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Cari Pesci, la Luna favorirà la sfera sentimentale quest’oggi, ma anche le amicizie e gli affetti familiari. Secondo Branko, in 48 ore la vostra vita potrebbe cambiare in meglio anche nei rapporti professionali.

