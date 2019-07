Merkel tremore | La terza volta in tre settimane

La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata nuovamente colta da tremore davanti alle telecamere: si tratta del terzo episodio in tre settimane. Questa volta Merkel ha tremato visibilmente durante la visita ufficiale in Germania del premier finlandese Antti Rinne.

La cancelliera era al fianco del premier, i due stavano assistendo agli onori militari, quando Merkel ha improvvisamente iniziato a tremare. Le telecamere hanno colto il tremore e il video in pochi minuti ha fatto il giro del mondo.

Questa volta il tremolio è stata meno forte rispetto ai casi precedenti.

Si tratta, come detto, del terzo episodio in meno di un mese. Il 19 giugno scorso la cancelliera era stata vista tremare durante una visita ufficiale in Ucraina, il 27 giugno il secondo episodio nel corso di una cerimonia ufficiale a Berlino.

“La cancelliera sta bene e ha portato a compimento l’incontro con il primo ministro finlandese come pianificato”, ha spiegato alla stampa la portavoce del governo, Ulrike Demmer. La portavoce non ha dato risposta circa le numerose domande dei giornalisti sulle condizioni di salute della cancelliera, né se sia stata in passato o sia al momento sottoposta ad un trattamento medico.

I tremori di Merkel hanno scatenato le voci su una presunta malattia. In questo articolo abbiamo raccolto le ipotesi più accreditate dai medici su quali possano essere le cause di questi tremolii. Si parla di tiroide iperattiva o di un basso livello di zuccheri nel sangue.

Inizialmente, la colpa del tremore era stata attribuita ad una disidratazione determinata dagli altissime temperature registrate a Berlino nelle ultime settimane. Tuttavia, oggi nella capitale tedesca la temperatura è decisamente autunnale.

