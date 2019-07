Meloni e Parenzo, scontro in diretta tv: “Falsario”, “Mi quereli” | VIDEO

Scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo durante la trasmissione In Onda di questa sera, 10 luglio 2091, su La7. L’ex ministro e il giornalista hanno a lungo battibeccato. Al centro della discussione il nuovo libro del conduttore radiofonico e televisivo “Falsari”.

“David Parenzo ha scritto un libro dal titolo “I Falsari” che è autobiografico – ha tuonato la Meloni -. Manipola i post, miei nello specifico. Parenzo mi mette in bocca cose che non ho detto tipo che io avrei proposto che le nazioni che non si occupano del ricolocamento non devono avere i fondi dall’UE… Cosa che non ho mai detto. Poi sulla cosa mi insulta. Nel suo libro manomette un mio post e poi mi insulta. Stiamo al delirio… Questa è diffamazione secondo me”.

“La faccia in tribunale se pensa che sia vero”, ha ribattuto il giornalista. Poi ancora: “Se ha dei problemi mi fa una bella querela e ne parliamo in tribunale. Non qui”.

“Lei non è completamente lucido… – ha risposto la Meloni -. Sto usando la trasmissione per denunciare che ci sono dei giornalisti che hanno falsificato le mie dichiarazioni… Segnalo che lei ha scritto un libro autobiografico”.

