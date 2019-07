Maria De Filippi in vacanza | Animali | Cani e gatti | Argentario

Maria De Filippi in vacanza. La regina di Cologno Monzese, per la prima volta da un anno a questa parte, è lontano dai riflettori. Parola d’ordine: riposo, ovviamente con la sua famiglia al seguito. E non mancano i suoi, amati, cani.

Così, la conduttrice regina degli ascolti Mediaset dalle spiagge dell’Argentario lancia una nuova campagna contro l’abbandono degli animali (specialmente cani e gatti) durante l’estate. La De Filippi scrive inventa uno slogan: #noistiamobeneinsiemeancheinva canza, che pubblica sotto ogni tipo di fotografia con i suoi amati animali.

Lei e Maurizio Costanzo, ormai da anni, si battono per questo tema, sempre a tutela degli animali. Maria possiede un pastore tedesco (che si chiama Duca); un bassotto (di nome Cassio, regalo che ha fatto a Maurizio per i suoi 60 anni) e un bracchetto di nome Sansone. Ha anche tre cavalli.

Costanzo, invece, ha un gatto che si chiama Filippo. Ha raccontato spesso che vive nel suo ufficio a Roma Prati, tra libri, giornali e televisori. Dopo le fatiche di un inverno trascorso al massimo con lo share sempre in alto, la De Filippi non rinuncia alla vacanza all’Argenario (dove lei e Maurizio ormai sono di casa). Non manca, ogni anno, anche Gabriele (il figlio adottivo della coppia) che lavora insieme a Maria nella società produttrice (Fascino). fondata dai suoi genitori.

Maria De Filippi: carriera, vita privata e curiosità sulla conduttrice di Canale 5

Maria De Filippi in vacanza | La confessione con Raffaella Carrà

Recentemente, la De Filippi si è raccontata alla grande Raffaella Carrà (in occasione del programma andato in onda su Rai 3). Non sono mancati tanti aneddoti sulla sua vita, sull’infanzia trascorsa a Pavia e sul giorno in cui ha conosciuto Maurizio Costanzo in un convegno di lavoro.

Ha fatto scalpore, durante quell’intervista di Maria, una frase in cui ha detto: “Rubavo l’argenteria in casa perché non avevo i soldi per pagare le multe. Prendevo una media di una multa a settimana. Mi ero messa d’accordo col portiere per non consegnarle nella posta. Poco prima del pignoramento decidevo di pagarle. Non avendo i soldi, ho rubato un pezzo d’argento in casa, rubai una cosa a cui papà teneva tanto, era una specie di lingotto che aveva vinto con un’auto d’epoca”. Tutto vero, parola di Maria.