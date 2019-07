Manifest trama | Seconda puntata | Cosa succede | 10 luglio 2019

MANIFEST TRAMA – Mercoledì 10 luglio 2019 va in onda la seconda puntata di Manifest, la serie televisiva ideata da Jeff Rake che s’ispira a una storia realmente accaduta.

I passeggeri a bordo del volo 828 della Montego Air scompaiono all’improvviso e tornano dopo 5 anni. Per loro non è successo nulla, soltanto un volo come un altro, ma il tempo nel resto del mondo è andato avanti e la tragedia si era già consumata. I passeggeri e i familiari reduci dalla drammatica storia dovranno trovare il modo di convivere con quello che è successo e nel frattempo scoprire perché e come è successo.

Nella prima puntata in onda questa sera, intitolata Bagaglio non reclamato, vediamo Saanvi fare una scoperta: c’è un altro paziente che sembra avere un cervello esattamente come il suo, stando a quello che riporta la radiografia. Quel paziente era a bordo del suo stesso aereo, seppur in modo clandestino, e il suo nome è Thomas.

Mentre Jared e Michaela s’immischiano in una missione complicata e Jared si assume la responsabilità per salvare la ragazza, Ben invece deve avere a che fare con il nuovo compagno di Grace a causa di Olive.

Thomas scappa dall’ospedale e trova riparo nel centro commerciale di Kelly.

Nella seconda puntata del 10 luglio 2019, intitolata “Coincidenze”, partiamo con un tuffo nel passato dove vediamo i familiari andare avanti dopo la tragedia. Nel presente, Cal scopre dove si nasconde Thomas grazie alle sue speciali abilità.

Cinque anni prima vediamo Cal osservare fuori dal finestrino dell’aereo mentre gli altri passeggeri dormono ed è in quel momento che il bambino ha la sua prima visione.

Nel terzo e ultimo episodio, intitolato “Off Radar”, la malattia di Cal peggiora e il bambino inizia a parlare bulgaro. Grace incolpa la cura sperimentale, mentre Ben accusa un passeggero di nome Marko Valeriev scomparso nel nulla a bordo di un bass pieno di stranieri.

