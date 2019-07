Lite tra due icone della TV italiana: le veline più amate dagli italiani, Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, non si seguono più su Instagram.

La pugliese Maddalena e la sarda Elisabetta hanno lavorato insieme nel programma “Striscia la Notizia” per più di 10 anni, sono diventate due icone per tutti gli italiani: la bionda e la mora che danzavano sul palco della trasmissione satirica.

Questa esperienza le aveva rese amiche inseparabili, così tanto da essersi entrambe trasferite negli Stati Uniti e da coltivare insieme il progetto di aprire una palestra a Los Angeles.

Eppure qualcosa è cambiato nella loro amicizia storica: il progetto della palestra californiana è fallito, l’ultima immagine in cui si sono fatte vedere insieme risale a diversi mesi fa e sembra che le due non si seguano più su Instagram.

Un dettaglio da non trascurare considerato che entrambe da sempre si scambiano commenti amichevoli sui social. Che fa pensare che le due abbiano fatto lite.

In una foto condivisa a settembre da Maddalena Corvaglia sul suo profilo Instagram in occasione del compleanno della Canalis, Maddalena scriveva:

“Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang… (per fortuna) Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mi vita , sarda maledetta!”

È stata l’ultima manifestazione di affetto in pubblico da parte di una velina all’altra, in cui si intuiva però la natura travagliata dell’amicizia tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: battibecchi, distacchi, il boomerang lanciato lontano che ritorna. Eppure il silenzio di questi mesi lascia pensare che questa non sia solo una lite passeggera, ma una vera rottura.

Speriamo di no.

