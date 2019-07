Ferragnez, la “bottle challenge” di Leone è virale sul web, ecco cos’ha fatto il figlio di Fedez

Ferragnez, la “bottle challenge” di Leone è virale sul web

L’ultimo video postato da Fedez sul suo profilo Instagram sta rapidamente diventando virale. C’entra “Lello” (Leone), il figlio di un anno avuto con la moglie Chiara Ferragni.

La “bottle challenge” di Leone “raggiunge un nuovo livello”, il piccolo riesce ad avvitare e svitare il tappo di una bottiglia di plastica completamente da solo, sotto gli occhi orgogliosi e stupiti dei suoi genitori.

Visualizza questo post su Instagram Lello bottle challenge next level 🔥😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 10 Lug 2019 alle ore 4:34 PDT

Nel video girato in slow motion si vede il piccolo Leone alle prese con il tappo di una bottiglia di plastica. Malgrado le manine e la tenerissima età, il bimbo fa prova di ottime capacità motorie.

Ma il figlio di Fedez non fa impazzire il web solo per la sua agilità, ma anche per un altro dettaglio che non è sfuggito agli attenti follower dei Ferragnez. “Ma alla fine dice ‘Lello’?”, si domandano in molti.

In effetti, pare proprio che il piccolo scandisca il suo nomignolo alla fine del video (qualcuno, però, capisce “stella”). Chissà se Chiara e Fedez posteranno altri video contenenti challenges divertenti riguardanti il loro figlio.

Ad ogni modo, una cosa è certa: il piccolo Leone è un bambino decisamente sveglio per la sua età.

