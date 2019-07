Il potente messaggio di Lady Gaga: “Così mi sono riscoperta bella”

Lady Gaga lancia un messaggio potente sulla bellezza su Instagram. La regina del pop torna a incoraggiare i suoi fan raccontando un pezzo della sua vita. Non è la prima volta che la cantante lo fa: sui social Lady Gaga in più occasioni si è raccontata, dando spazio a aneddoti privati capaci di motivare ed emozionare i fan.

“Quando ero giovane, non mi sono mai sentita bella. E mentre mi sforzavo di trovare la bellezza interiore ed esteriore, ho scoperto la potenza del make up”, scrive la popstar in un post su Instagram.

Il messaggio accompagna una foto in cui la cantante appare molto truccata: i tratti del viso definiti, gli zigomi scolpiti, gli occhi messi in risalto da uno smokey eyes brillante, le labbra carnose e glam.

“Ricordo di aver visto mia madre truccarsi ogni mattina, crogiolarsi nella luce del suo potere per indossare il suo viso più coraggioso della donna che lavorava sodo che era. Ho quindi iniziato a sperimentare il make up come un modo per realizzare il mio sogno di essere forte come mia madre”, si legge ancora nel messaggio di Lady Gaga.

“È stato allora che ho inventato Lady Gaga. Ho trovato il supereroe dentro di me guardandomi allo specchio e vedendo chi volevo essere. A volte la bellezza non viene naturalmente da dentro. Ma sono così grata che il make up abbia ispirato in me un coraggio che non sapevo di avere”, continua la popstar.

“Ho accettato di scoprire la mia bellezza nella mia capacità di inventarmi e trasformarmi. Hanno detto che ero strana, ma in realtà sono solo nata così. Con amore, Lady Gaga”. È una storia potente quella di Lady Gaga che l’artista racconta anche nella sua musica.

Born This Way è il singolo del 2011, estratto dall’omonimo album, in cui Lady Germanotta affronta il tema delicato della difficoltà di accettarsi da adolescenti. Lei ci è riuscita grazie alla madre e, soprattutto, grazie alla sua capacità di trasformarsi.

Un’artista, Lady Gaga, sopra il palco e nella vita.

