Kate Middleton era “pronta a scappare” dal battesimo di Archie

Kate Middleton pronta a scappare dal battesimo di Archie? Questa è la notizia che rimbalza da un tabloid britannico all’altro.

“La duchessa di Cambridge era pronta a scappare” e la prova starebbe nella foto diffusa sui canali social della famiglia reale della cerimonia del battesimo del primogenito del duca e della duchessa di Sussex.

Due le foto pubblicate dalla Royal Family sugli account ufficiali. In una si vedono Harry, Meghan e il loro bambino di appena due mesi in una foto intima e dolcissima. Nella seconda, invece, c’è la famiglia reale al completo. O, per lo meno, i parenti più stretti dei duchi di Sussex.

Battesimo Archie, la foto. Ma gli esperti notano un particolare: “È la prova dell’insofferenza di William e Kate”

Oltre a Harry, Meghan e Archie, nello scatto si vedono anche il principe Carlo e la moglie Camilla, la madre di Meghan Markle e le due sorelle di Lady Diana. Ovviamente alla cerimonia e nella foto ufficiale non potevano mancare il duca e la duchessa di Cambridge. A qualcuno, però, non sfugge un dettaglio importante.

Alcuni tabloid fanno notare come Kate nella foto appaia particolarmente rigida. Una posizione strana, sicuramente non naturale quella della duchessa, seduta non troppo distante dalla cognata Meghan.

L’omaggio di Meghan Markle a Lady Diana nel giorno del battesimo di Archie

Sui tabloid d’oltremanica si rincorrono le voci secondo cui Kate Middleton sembrasse proprio sul punto di andare via, lasciare tutti lì. Ma è possibile pensare Kate Middleton fosse intenzionata a lasciare tutti nel bel mezzo del battesimo di Archie? Ma anche il principe William ha riscosso la sua buona dose di commenti negativi.

Qualcuno l’ha paragonato a un buttafuori con il sorriso forzato. Il duca di Cambridge nella foto appare gelido e severo dietro alla moglie Kate. A commentare la scena è una esperta di famiglia reale, Judi James, secondo la quale l’atteggiamento assunto da William e Kate sarebbe stato notato soprattutto perché messo a paragono con quello del principe Carlo e di Camilla che nella foto appaiono, invece, sereni e spensierati.

Ma per l’esperta non è detto che dietro la postura severa di William e Kate si nascondano le divergenze tra duchi di Sussex e di Cambridge. I rumors secondo cui le due famiglie sarebbero ai ferri corti continuano a circolare prepotenti, bisognerà attendere per vedere come evolve la situazione.

Nella foto ufficiale del battesimo di Archie c’è un errore imperdonabile