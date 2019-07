Jova Beach Party scaletta | Rimini | Oggi | 10 luglio | Canzoni | Ordine | Jovanotti

Il Jova Beach Party, il tour estivo di Jovanotti che fa ballare le spiagge di tutta Italia, ha ormai preso il via con la prima data del concerto di sabato 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. Mercoledì 10 luglio è la volta di Rimini, dove Lorenzo Cherubini si esibirà sulla spiaggia di Riminiterme, mentre il 13 luglio prossimo il rapper si esibirà a Barletta, in Puglia. Ma qual è la scaletta del concerto di oggi a Rimini?

Già dal primo concerto di Lignano, Jovanotti ha fatto capire che il tour non segue una scaletta prestabilita: non esiste una lista precisa di brani da aspettarsi per ogni tappa.

Jovanotti e i suoi musicisti, Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo di Angilla, improvvisano, seguono il flusso della serata, e ascoltano le richieste dei fan.

Questa è l’unica certezza del Jova Beach Party.

Proprio nella giornata del concerto di Rimini, Jovanotti fa sapere su Instagram, in una storia, che “i pezzi si fanno al momento”.

“A proposito di scaletta (che non c’è e ogni giorno viaggiamo navigando a vista e a orecchio) se avete un pezzo che vi sta a cuore fatevi notare in qualche modo”, scrive il cantante. Che sin da dicembre, quando ha annunciato il grande progetto innovativo dei Jova Beach Party, ha fatto capire che il concerto sarebbe stato organizzato in modo originale e anti convenzionale.

Stando ai racconti dei partecipanti al concerto di Lignano, il concerto di Jovanotti rimarrà nella storia, perché nessuno aveva mai partecipato a un evento musicale così grande su una spiaggia, con tre palchi, una line up diversa per ogni data, e Jovanotti che alterna momenti di musica e voce ad altri di dj set, in cui il cantante torna a fare il mestiere che lo ha reso famoso: il Dj.

“Mi chiamo Jovanotti e faccio il Dj non vado mai a dormire prima delle sei”, cantava Lorenzo Cherubini in “Gente della Notte”, il brano del 1990 del suo terzo album “Giovani Jovanotti”.

Durante la prima data di Lignano, Jovanotti ha anche alternato la sua musica con i brani dei musicisti che lo ispirano da sempre, come Bob Marley, i Nirvana, i Blur a Avicii.

Eppure, stando ad alcune indiscrezioni, il Jova Beach Party di Rimini potrebbe seguire una scaletta simile a quella di Lignano Sabbiadoro, con qualche modifica e l’aggiunta di alcune canzoni che l’artista non ha suonato durante la data inaugurale.

Jova Beach Party scaletta

Ecco quale potrebbe essere la scaletta di stasera:

1. Megamix

2. Ti porto via con me

3. Salvami

4. Mani libere

5. Vado

6. Oh, vita!

7. Fame

8. Estate

9. Serenata rap

10. La statua della mia libertà (Samuel cover)

11. Nuova era

12. Tutto l’amore che ho

13. Io danzo

14. Piove

15. Sabato

16. A te

17. Baciami ancora

18. L’estate addosso

19. Bella

20. L’ombelico del mondo

21. Attaccami la spina

22. La mia moto

23. (Tanto)³

24. E non hai visto ancora niente

25. Tensione evolutiva

26 Penso positivo

27 Il più grande spettacolo dopo il big bang

28 Ragazzo fortunato

Sarà davvero questa la scaletta del Jova Beach Party di Rimini?

Quello che è certo è che prima dell’inizio dell’esibizione del cantante, a intrattenere il pubblico a partire dalle 15 di pomeriggio (l’orario d’inizio è slittato di un’ora a causa del maltempo) saranno alcuni ospiti nazionali e internazionali: il Duo Bucolico, gli Ackeejuice Rockers, l’Orchestra Grande Evento e l’Orchestra Mendoza.

Alle 20.15 salirà sul palco Liberation Project, un collettivo composto da 16 musicisti del Sud Africa a cui si aggiungono ogni volta artisti diversi, mentre alle 19.15 ad animare la scena saranno i Jupiter e Owkess, un gruppo musicale congolese. Alle 20 dj Ralf inizierà a suonare per scaldare il palco prima dell’arrivo di Jovanotti, previsto per le 20.30.

